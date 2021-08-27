Google、微軟承諾 未來5年投資超過100億美元強化網路安全
在稍早由蘋果、微軟、Google、亞馬遜，以及IBM、摩根大通在內業者與白宮進行會議裡，Google與微軟均表示在未來5年內將投資超過100億美元金額強化網路安全，而蘋果在內業者也承諾將加強網路安全相關布局與人才培訓。
其中，Google承諾將在未來5年內投資超過100億美元金額，用於強化軟體供應鏈與開源編碼內容，同時也將針對技術相關職務員工提供充足的在職訓練。而微軟方面則表示會在未來5年以200億美元提供更安全的網路解決方案，其中更包含以1.5億美元協助美國政府單位升級網路資訊安全。
至於IBM方面除了承諾將持續推動族群多元化、與傳統黑人大學 (Historically black colleges and universities)合作，更將在未來3年協助培訓15萬人以上的網路資安人才，同時也將推出全新數據儲存解決方案，以及更安全加密的量子運算方案。
另外，蘋果方面則會加強旗下供應鏈合作安全，並且推動多重身分驗證機制應用，同時強化安全培訓。亞馬遜則將針對現有服務帳戶提供多重身分驗證設計，同時也會加強企業內部及個人安全培訓。
而在此次推動網路安全防護，市場預期美國境內將會增加更多網路安全相關工作機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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