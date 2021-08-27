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Western Digital有意收購全球第二大NAND記憶體廠商鎧俠

聯合新聞網 / 楊又肇

過去大舉收購SanDisk之後，Western Digital再度傳出將收購前身為東芝記憶體，同時目前也是全球第二大NAND記憶體廠商鎧俠 (KIOXIA)。

依照華爾街日報取得消息，表示Western Digital正與鎧俠進行收購協議，交易金額規模可能達200億美元，最快預期會在9月中旬達成協議。而雙方合併後，將由Western Digital現任執行長David Goeckeler負責掌理。

鎧俠前身為東芝記憶體，原本為東芝旗下子公司，但在0216年底因為東芝合資成立的西屋電氣公司鉅額虧損影響，使得東芝在2018年中決定將記憶體業務轉售給貝恩資本所主導的美日韓聯盟，並且成為獨立運作的東芝記憶體，接著在2019年更名為現行採用的鎧俠名稱。

其中，鎧俠名稱實際上為音譯，原文中的「KIOXIA」分別是以日文的「記憶」 (きおく)羅馬拼音，搭配希臘文的「價值」 (axia)混搭形成名稱。

目前鎧俠為全球第二大NAND記憶體業者，同時東芝仍持有鎧俠約40.6%股權，若Western Digital順利將其收購，預期將在儲存業務佔據更多發展優勢，但若雙方未能順利達成協議，鎧俠有可能會選擇在9月重啟公開募股上市計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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