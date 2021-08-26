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微軟下半年技術盛會Ignite 2021 仍維持全線上形式呈現

聯合新聞網 / 楊又肇

延續上半年以線上形式舉辦的Ignite 2021活動微軟稍早確認針對企業應用提出各類解決方案的年度技術盛會Ignite 2021，下半年場次將持續維持線上形式舉辦

雖然先前有不少美國科技業者規劃從9月之後重返辦公室工作，同時也計畫恢復以實體形式舉辦活動，但在Delta變種病毒影響之下，使得新型冠狀病毒疫情再次延燒，因此在科技業者再度將重返辦公室計畫延後至明年情況下，微軟也決定將下半年預定舉辦的Ignite 2021調整為全線上活動。

而時間方面，將會訂在美國當地時間11月2日至4日期間展開，但目前尚未公布具體議程細節。而如果沒意外的話，微軟此次同樣也會全面開放所有註冊人士免費參與。

在先前有消息指出微軟計畫在10月下旬正式宣佈Windows 11上市時間，微軟預期也會在此次Ignite 2021活動期間說明諸多以Windows 11為主的應用解決方案，另外也預期包含先前已經宣布推出的訂閱版Windows 365服務

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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