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小米為打造電動車收購北京深動科技 強化Level 4等級自動駕駛技術

聯合新聞網 / 楊又肇

除了澄清「Mi」品牌不再使用的說法小米稍早正確認以總值約7737萬美元價格收購位於北京、成立於2017年的自動駕駛技術業者深動科技 (Deepmotion Tech)，藉此強化今年4月宣佈進軍造車領域的發展布局。

依照公告消息，小米確認將以收購1.25億股普通榖雨5085.47萬股優先股形式持有深動科技。在此筆交易後，深動科技將會有超過20人加入小米團隊，而小米總裁王翔也在稍早公布財報時回應，強調將透過收購深動科技強化自身自動駕駛技術應用發展，藉此加快造車發展腳步。

小米在今年4月時確定投入造車，預計以10年時間投入100億美元資金，並且確認將以旗下超過萬人研發團隊、全球前三大手機業務發展能力，以及更完善的智慧生態鏈資源，從頭打造一輛電動車產品。

而後續說明中，小米執行長雷軍更表示將小米打造首款電動車價位鎖定在人民幣10萬元以上的中高階市場，預計最快在三年後亮相。另外，雷軍也表示目前小米已經投資將近10間汽車相關企業，其中包含同樣在電動車發展有所著墨的蔚來汽車與小鵬汽車，同時許多產品也與汽車有所關聯，並且持有超過100項汽車相關技術專利，同時也說明可將旗下諸如空調、空氣清淨器及加濕器等產品設計應用在車輛。

近期消息中，雷軍更宣布小米開始針對自動駕駛技術人才展開招聘，預計投入Level 4等級的自動駕駛技術，預計對外招募500人規模的技術團隊，同時不會侷限在北京工作，希望藉此吸引更多地區的技術人才加入。

在稍早公布財報裡，小米表示2021財年第二季營收達人民幣877.9億元，相比去年同期增加64%，淨利則達人民幣82.7億元，相比去年同期更增加83.9%，並且強調將繼續推動「手機 × AIoT」核心戰略。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 北京 蔚來汽車 小米 電動車

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