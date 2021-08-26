小米聲明保留「Mi」品牌說法 維持「Xiaomi」與「Redmi」雙品牌模式

更新：筆者取得小米方面的說法，確定從今年第三季開始，小米系列產品中使用的「Mi」將調整為「Xiaomi」，其中「Mi」將作為母品牌使用，旗下分別以「Xiaomi」品牌提供探索最新科技技術與優質使用體驗的產品，「Redmi」品牌則鎖定更高性價比、讓創新科技普及化，並且吸引年輕使用族群的產品。

此次品牌名稱調整，將減少品牌與對應產品之間的認知差距，而此項調整將需要一些時間才會在全球所有地區生效，未來「Xiaomi」與「Redmi」品牌除了應用在手機產品，未來也會用於生態鏈及物聯網產品。

先前有消息指稱，小米未來將取消使用「Mi」品牌，未來旗下產品將改以「Xiaomi」品牌為稱，因此引發不少討論。而在後續聲明中，小米則是發出聲明表示日後還是會使用「Mi」品牌，但是會聚焦在企業形象宣傳，產品面則會維持「Xiaomi」與「Redmi」雙品牌使用模式。

依照小米說明，「Mi」品牌將會用於企業形象宣傳，並且與產品面使用品牌做更明顯區隔，未來產品面將維持採用「Xiaomi」及「Redmi」兩個品牌，分別用於主流產品與平價產品。

小米計畫將此調整逐步施行至全球市場，藉此區隔企業形象與產品使用品牌，藉此對應不同市場宣傳訴求。

在今年3月時，小米由國際設計大師原研哉操刀，打造全新品牌識別設計，並且融入「Alive」設計理念，另外也重新打造應用在產品上的「Xiaomi」品牌字樣。其中，新品牌標誌保留小米原本使用橘色品牌代表色，額外增加灰色與黑色識別色，藉此讓小米全新品牌識別更具生命感，並且能讓全新品牌識別應用在不同產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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