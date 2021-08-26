快訊

禁止女性夜間工作「違憲」後 勞資協商的下一步？

元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

小米聲明保留「Mi」品牌說法 維持「Xiaomi」與「Redmi」雙品牌模式

聯合新聞網 / 楊又肇

更新：筆者取得小米方面的說法，確定從今年第三季開始，小米系列產品中使用的「Mi」將調整為「Xiaomi」，其中「Mi」將作為母品牌使用，旗下分別以「Xiaomi」品牌提供探索最新科技技術與優質使用體驗的產品，「Redmi」品牌則鎖定更高性價比、讓創新科技普及化，並且吸引年輕使用族群的產品。

此次品牌名稱調整，將減少品牌與對應產品之間的認知差距，而此項調整將需要一些時間才會在全球所有地區生效，未來「Xiaomi」與「Redmi」品牌除了應用在手機產品，未來也會用於生態鏈及物聯網產品。

先前有消息指稱，小米未來將取消使用「Mi」品牌，未來旗下產品將改以「Xiaomi」品牌為稱，因此引發不少討論。而在後續聲明中，小米則是發出聲明表示日後還是會使用「Mi」品牌，但是會聚焦在企業形象宣傳，產品面則會維持「Xiaomi」與「Redmi」雙品牌使用模式。

依照小米說明，「Mi」品牌將會用於企業形象宣傳，並且與產品面使用品牌做更明顯區隔，未來產品面將維持採用「Xiaomi」及「Redmi」兩個品牌，分別用於主流產品與平價產品。

小米計畫將此調整逐步施行至全球市場，藉此區隔企業形象與產品使用品牌，藉此對應不同市場宣傳訴求。

在今年3月時，小米由國際設計大師原研哉操刀，打造全新品牌識別設計，並且融入「Alive」設計理念，另外也重新打造應用在產品上的「Xiaomi」品牌字樣。其中，新品牌標誌保留小米原本使用橘色品牌代表色，額外增加灰色與黑色識別色，藉此讓小米全新品牌識別更具生命感，並且能讓全新品牌識別應用在不同產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 小米

延伸閱讀

小米造車進展：落地地點還未確定 目前正招募人才

螢幕碎裂免費修 小米計畫將MiCare加購延長保固帶往國際市場

重返共產？習近平提「共同富裕」，富豪捐款「效忠」的進行式

小米MIX 4原定以內建eSIM持續連網定位功能 最終無法順利提供使用

相關新聞

麥卡貝綜合台通過了！木曜4超玩可望從網路走上電視

國家通訊傳播委員會（NCC）今（25）日許可隨身遊戲股份有限公司申請設立境內衛廣事業「麥卡貝綜合台」頻道，將以自製的實境...

小米聲明保留「Mi」品牌說法 維持「Xiaomi」與「Redmi」雙品牌模式

先前有消息指稱，小米未來將取消使用「Mi」品牌，未來旗下產品將改以「Xiaomi」品牌為稱，因此引發不少討論。而在後續聲明中，小米則是發出聲明表示日後還是會使用「Mi」品牌，但是會聚焦在企業形象宣傳，產品面則會維持「Xiaomi」與「Redmi」雙品牌使用模式。

小米為打造電動車收購北京深動科技 強化Level 4等級自動駕駛技術

除了澄清「Mi」品牌不再使用的說法，小米稍早正確認以總值約7737萬美元價格收購位於北京、成立於2017年的自動駕駛技術業者深動科技 (Deepmotion Tech)，藉此強化今年4月宣佈進軍造車領域的發展布局。

南韓立法限制軟體市集不得收取分潤 Google、蘋果可能尋求白宮協調

南韓議會立法及司法委員會預計批准新電信商業法修正案，將限制Google及蘋果等軟體市集經營業者要求開發者必須支付app營收分潤，避免業者利用本身平台優勢形成市場壟斷，進而影響市場經濟發展。

天價！賈伯斯親簽Apple II電腦使用手冊2200萬元售出 買主身分曝光

有想過一本超過 40 年的電腦手冊要多少錢嗎？本屆的 RR Auction 拍賣會有非常多款的賈伯斯（Steve Jobs）相關以及蘋果的物品，其中最引人注目的是一本擁有賈伯斯親簽的 Apple II 使用手冊，以天價 787,484 美元（折合台幣約 2,200 萬元）售出。

零工經濟發展模式再度生變？ 加州高等法院裁定第22號提案公投結果違憲

雖然去年在加州進行公投的第22號提案獲得過半支持率，讓Uber、Lyft等服務仍可擁抱零工經濟發展模式，但在稍早法院裁定結果中，則指出第22號提案有違憲情況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。