榮耀將現有資本額擴大160% 可能對外公布子品牌「星耀」

相關資訊顯示，榮耀從原本資本額約人民幣118.55億元增資至人民幣308億元，前後增幅約達160%，顯然接下來將針對發展版圖擴大作準備，其中包含推出更多手機以外產品，同時也將建立自有子品牌，藉此切入更多市場需求。

依照先前說法，榮耀執行長趙明曾透露未來除了手機產品，還會擴展平板、筆電、物聯網裝置，甚至也會啟用旗下子品牌。而在日前公布消息中，榮耀更確定會在中國深圳建立全新總部與生產線，藉此提昇手機等產品產能，同時也與AMD、英特爾、美光、三星、微軟、Qualcomm等業者恢復合作，確保庇要技術元件供應不受影響。

而在先前消息中，更透露榮耀預計啟用名為「星耀」的子品牌，不久前更有人發現榮耀已經啟用全新電商平台，名稱就與「星耀」有關。過去榮耀曾經是華為旗下子品牌，主要設定提供適合年輕用戶的手機、筆電等產品，在去年從華為體系拆分獨立後，顯然榮耀現在也計畫推出自有子品牌，藉此吸引更多用戶族群。

類似作法，與OPPO有不少關連的realme，目前在印度市場已經增加子品牌Narzo，同時也將Narzo品牌產品帶到國際市場銷售，藉此吸引不同消費市場需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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