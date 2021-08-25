南韓立法限制軟體市集不得收取分潤 Google、蘋果可能尋求白宮協調

南韓議會立法及司法委員會預計批准新電信商業法修正案，將限制Google及蘋果等軟體市集經營業者要求開發者必須支付app營收分潤，避免業者利用本身平台優勢形成市場壟斷，進而影響市場經濟發展。

除了在南韓面臨發展受阻，Google與蘋果目前也因為app營收分潤議題引發不少爭議，除了過去包含Spotify、Netflix、亞馬遜等業者均對Google、蘋果等業者採營收分潤政策有意見，包含EPIC Games也因為app內支付方式與營收分潤爭議與Google、蘋果槓上。

依照目前Google與蘋果制定規則，任何透過app銷售獲取營收都必須支付30%金額分潤，作為使用Google Play Store、App Store平台服務及作為平台維護費用。

從Google與蘋果說法，許多app藉由其服務平台規廣，進而吸引更多使用者下載使用，並且產生龐大營收，因此透過收取30%營收分潤作為平台維護等費用，藉此與開發者達成互利效益。

但這樣的說法並不被許多開發者接受，或是被質疑分潤比例仍有過高情況，因此後來也產生不少爭議。

即便Google與蘋果先後提出針對年營收低於100萬美元的開發者調整分潤比例，從原本30%比例調降為15%，讓開發者能保留更多營收，但仍有不少看法對此批評。

而在南韓準備立法限制軟體市集收取營收分潤之下，Google與蘋果可能會利用與白宮進行資安等問題談論時，要求拜登團隊設法對南韓此項作法做出相應決策。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦