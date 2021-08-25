NVIDIA藉由VMware Tanzu產品組合 將人工智慧帶進更多產業應用

過去持續藉由GPU加速持續推動人工智慧運算，並且與諸多企業應用需求整合，NVIDIA宣布藉由與VMware vSphere虛擬化架構及符合產業認證標準的伺服器，將能讓人工智慧技術應用在各個產業。

而在此次宣布消息中，NVIDIA更提出NVIDIA AI Enterprise 1.0解決方案，其中藉由符合NVIDIA認證的主流伺服器產品，搭配基於vSphere虛擬化架構的VMware Tanzu產品組合，透過NVIDIA旗下針對人工智慧運算應用軟體、硬體架構設計，讓企業端能更快佈署人工智慧運算應用模式。

由Nick Elprin、Christopher Yang與Matthew Granade三人共同創立的資料平台新創公司Domino Data Lab，旗下開放源碼資料科學平台便採用NVIDIA AI Enterprise 1.0解決方案，藉此加快人工智慧運算效率，同時也能對應主流人工智慧運算框架、程式語言與數據格式。

另一方面，NVIDIA也強調旗下人工智慧解決方案將可對應不同大小規模運算需求，同時也能涵蓋不同應用領域，其中大致智慧城市應用，或是小型無人機，甚至可以對應零售或醫療使用，以及用於對話式互動系統，同時也能應用在資料分析與漏洞檢測等。

硬體方面除了藉由DGX超級電腦對應巨量規模運算，更可透過HGX、EGX不同平台對應超算或邊緣運算應用需求，甚至也能透過諸如A100、A30、A40、A10或T4呈現不同層級的算力表現，而去年提出的Blufield DPU更可對應一般運算存取調度，讓GPU運算資源可以更集中在加速等應用。

至於在軟體應用方面，NVIDIA夠說明提供完整應用方案，同時也與諸如VMware等業者串接服務，讓企業端可以以此更快導入人工智慧運算模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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