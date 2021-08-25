由Google收購的Owlchemy Labs 創辦人推出全新虛擬線上協作平台Tangle

過去創立打造《Job Simulator》、《Rick and Morty》等虛擬實境遊戲，並且在2017年由Google收購的Owlchemy Labs，兩名共同創辦人Alex Schwartz與Cy Wise在2019年宣布成立全新工作室absurd:joy之後，此次宣布推出全新虛擬線上協作平台Tangle。

目前absurd:joy已經獲得由March Gaming領投，包含Dune Ventures、WXR Fund、Gaingels及Unity共同創辦人David Helgason參與投資的535萬美元種子資金，在此之前更獲得曾在微軟推動Xbox遊戲主機，目前為1Up Ventures合作夥伴的Ed Fries、WXR Fund與Beat Games創辦人Jaroslav Beck提供440萬美元投資金額。

而此次推出全新虛擬線上協作平台Tangle，則是希望在後疫情時代中，讓使用者能透過線上網路平台，以更貼近原本自然互動方式進行線上協作，藉此在遠距工作、彈性辦公成為新常態的情況下，讓使用者能更方便「聚」在一起工作、互動或同樂。

依照Alex Schwartz與Cy Wise說明，最初創辦Owlchemy Labs時就已經採取彈性辦公模式，而後續成立的absurd:joy自然也是沿用相同工作型態，因此Tangle不僅是針對更多人線上辦公使用需求，同時也作為自己與團隊成員互動使用平台。

從過去透過遠距工作的經驗，Alex Schwartz與Cy Wise認為即便可以透過網路隨時傳遞訊息、進行視訊會議，或是藉由Slack等工具進行線上協作，團隊之間工作還是會有不少「距離」，同時也少了一些個人之間互動，甚至絕大部分會覺得自己是與冷冰冰的電腦螢幕互動。

因此，在Tangle的設計便實際打造虛擬辦公空間，使用者可以透過視覺化介面「看見」所有工作團隊成員，讓所有互動都能更加直覺，並且能單獨與特定成員進行線上視訊互動，或是觀看彼此留言內容、動態，甚至可以明確知道目前與特定成員協同作業事項內容與進度，另外也能透過公開聊天室與所有成員互動，或是僅以私下聊天室與幾名成員討論事情。

除了可以透過實際面貌與人互動，Tangle也允許使用者透過虛擬人像進行互動，當自己希望專注手邊工作時，則可選擇暫時關閉互動，避免他人互動造成干擾。

目前absurd:joy內部已經藉由Tangle進行線上協作，另外也已經著手與部分公司團隊合作進行封測試用，此次宣布對外開放進行beta測試，則是希望藉此獲取更多反不同饋意見，並且計畫在明年初讓Tangle成為正式服務平台

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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