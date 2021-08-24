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天價！賈伯斯親簽Apple II電腦使用手冊2200萬元售出 買主身分曝光

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：RR Auction
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本屆的 RR Auction 拍賣會售出一本由賈伯斯（Steve Jobs）親筆簽名的Apple II 使用手冊，以天價 787,484 美元（折合台幣約 2,200 萬元）售出。

有想過一本超過 40 年的電腦手冊要多少錢嗎？本屆的 RR Auction 拍賣會有非常多款的賈伯斯（Steve Jobs）相關以及蘋果的物品，其中最引人注目的是一本擁有賈伯斯親簽的 Apple II 使用手冊，以天價 787,484 美元（折合台幣約 2,200 萬元）售出。

這本手冊上面有寫給邁克爾·布魯爾（Michael Brewer）兒子朱利安·布魯爾（Julian Brewer）的寄語「朱利安，你們這一代是第一批使用電腦長大的人，去嘗試著改變世界吧！ 史蒂芬.賈伯斯 1980 年」此寄語後面由蘋果的第一位大股東同時也是蘋果第二任 CEO 邁克·馬庫拉（Mike Markkula）共同簽署。而邁克爾為當時蘋果公司在英國洽談經銷商的代表。

對此，朱利安本人表示當時他臨時被叫到客廳見客人，完全沒想到居然會是賈伯斯以及馬庫拉這兩位大人物，且當時他還正在房間內用 Apple II 寫遊戲程式。「我長大後才明白，賈伯斯幾乎是很少簽名的；更別說他在這本手冊上提出寄語，他跟我爸爸關係真的很好。」

Photo Credit：RR Auction
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而這本使用手冊由美式足球職業隊印第安納波利斯小馬（Indianapolis Colts）的老闆吉姆·艾爾賽（Jim Irsay）以近 80 萬美元的價格標到這本手冊。艾爾賽透過聲明表示「賈伯斯絕對是這兩個世紀中最偉大且最具有創新精神的人之一，他完完全全改變了人類思考、做生意及互動的方式，是一位具有變革性的人物。」

RR Auction 發言人表示「蘋果前一台電腦產品 Apple I 生產不到 200 台，而 Apple II 是當時真正改變了世界的一台電腦，大約讓 600 個家庭和企業首次體驗到了電腦的功用及樂趣。同時，Apple II 的成功也讓蘋果能夠直接上市，成為為當時最大的科技公司。」而該發表會同時也出售了其他與賈伯斯的相關物品，如一封賈伯斯的親筆簽名信件就以將近 48 萬美元（折合台幣約 1,344 萬元）售出

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

賈伯斯 拍賣會

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