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PayPal在英國開放加密貨幣服務平台 擴大全球發展布局

聯合新聞網 / 楊又肇

PayPal稍早宣布英國地區提供加密貨幣服務平台，將允許消費者透過此平台購買、銷售或持有加密貨幣，藉此在國際市場擴展其加密貨幣服務。

在此之前，PayPay便說明將擴大加密貨幣市場布局，並且收購以色列加密儲存新創Curv，同時更說明本身不會不購買、持有加密貨幣，但會推動投資相關交易機制服務發展。

而先前PayPal先前已經在美國地區提供加密貨幣交易服務，並且透過獲得美國貨幣監理署認可的Paxos國家信託銀行系統進行交易，而在英國市場提供加密貨幣交易服務，同樣也會透過Paxos系統完成交易，並且符合英國監管機構相關要求。

PayPal區塊鏈、加密貨幣與數位貨幣部門副總裁暨總經理Jose Fernandez da Ponte表示，過去一年多以來受到疫情影響，使得人們生活模式與消費習慣改變，其中更讓許多人投入加密貨幣應用，因此讓數位金融持續成長，而在美國市場順利獲得成功之後，PayPal也希望能將相同經驗複製到英國市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國

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