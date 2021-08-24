以線上數據結合線下通路 亞馬遜計畫打造843坪的「百貨公司」

華爾街日報報導指稱，亞馬遜計畫打造店內面積達3萬平方英呎 (約843坪或約2787平方公尺)，並且結合一線消費品牌產品銷售的「百貨公司」。

目前還無法確認亞馬遜預計在加州及俄亥俄州啟用的「百貨公司」是否也會導入其無人店技術，或是作為從線上走入線下實體店面的發展策略之一。

實際上，亞馬遜早期聚焦在網路電商發展，但後來也開始成立實體書店、生活雜貨店面，讓旗下網路銷售模式也能結合實體店面擴大發展，畢竟即便目前網路購物已經變得相當容易且快速，但不少人仍傾向在實體店面購物，藉此實際感受商品特色，或是直接試用，甚至可以額外透過與店員互動獲得額外解說等服務。

例如許多科技產品業者仍傾向透過實體店面吸引消費者實際感受商品魅力，而服飾業者也同樣希望透過實體店面選購方式，讓消費者依照個人需求挑選合適服飾。

而從先前亞馬遜在實體書店結合線上購買電子書的數據應用，在實體書店展示諸多在網路上獲得好評的書籍，甚至讓使用者能透過掃描QR Code方式直接購買電子書。因此預期接下來預計啟用的「百貨公司」大型實體店面，將讓使用者能實際體驗在亞馬遜電商服務熱銷商品，並且透過數據化方式讓商品銷售效率提昇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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