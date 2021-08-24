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三星攜手非營利組織 透過Samsung Pay出示疫苗施打證明

聯合新聞網 / 楊又肇

三星稍早宣布在美國地區與洛克菲勒基金會旗下非營利組織通用計畫基金會 (The Commons Project Foundation)合作，將可透過CommonHealth app下載新型冠狀病毒疫苗注射記錄，並且加入Samsung Pay服務，透過三星手機以數位化形式出示疫苗注射記錄，以利進出美國各地區需要出示疫苗注射證明的場所。

雖然使用者也能透過一般疫苗注射記錄證明個人身體狀況，但如同其他證件一樣需要隨身攜帶的時候，可能就會發生忘記帶出門，或是意外損毀情況，因此透過數位化形式存放在手機內，在有需要出示時候僅需開啟手機即可證明，甚至可以透過QR Code讓對應裝置掃描確認。

而此次與通用計畫基金會合作，讓三星手機使用者可以透過app資料連動，並且透過Samsung Pay服務模擬數位化疫苗注射證明，藉此簡化使用者必須隨身攜帶證明的困擾，同時也能藉由數位化避免紙本證明損毀、遺失陡問題。

另外，由於相關資料直接抓取醫療機構提供內容，加上可透過掃碼方式確認真偽，因此具有使用可信度。

目前美國地區用戶已經可以透過下載CommonHealth app，並且下載個人在不同醫療機構就診、用藥記錄，同時也能取得個人新型冠狀病毒疫苗施打記錄，但現階段僅先向少部分美國境內使用者開放將記錄內容加入Samsung Pay服務，未來幾週才會擴大向更多美國境內使用者提供，並且能對應所有支援Samsung Pay服務的三星手機使用。

透過這樣的合作，顯然可以刺激更多人使用Samsung Pay服務，甚至也能增加三星手機銷售機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫苗 新型冠狀病毒 三星 Samsung Pay

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