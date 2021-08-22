因為疫情再次充滿不確定性 傳蘋果已將重返辦公室工作時間延後至明年1月
原本計畫將返回辦公室工作時間延後至10月，蘋果顯然因為疫情充滿更多不確定性，目前將使重返辦公室工作時間延後至明年1月。
彭博新聞報導指出，蘋果目前已經將重新返回辦公室工作時間延後至明年1月，甚至有可能視疫情狀況再作調整，同時目前並未有具體時間表，僅透露將會在正式恢復返回辦公室工作的前一個月通知。
由於目前新型冠狀病毒的Delta變種影響變得更嚴重，即便美國地區已經有不少企業、機構鼓勵眾人接受施打疫苗，但仍難以抵抗病毒變種傳染力的影響，因此顯然也會讓蘋果、Google在內科技業者重新規劃重新返回辦公室工作時間。
另一方面，先前原本有消息指稱蘋果因為延後返回辦公室工作時間，因此9月即將展開的秋季新品發表活動將維持線上形式，但目前更有消息表示蘋果準備在9月接連舉辦兩場發表活動，或許也是考量疫情影響之下，希望能讓新品發表時間集中，同時也能趕上接下來的開學與反攻需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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