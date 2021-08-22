零工經濟發展模式再度生變？ 加州高等法院裁定第22號提案公投結果違憲
雖然去年在加州進行公投的第22號提案獲得過半支持率，讓Uber、Lyft等服務仍可擁抱零工經濟發展模式，但在稍早法院裁定結果中，則指出第22號提案有違憲情況。
依照加州涵蓋奧克蘭、柏克萊與俗稱東灣等地區的阿拉米達郡高等法院法官Frank Roesch裁定結果，認定去年進行公投的第22號提案違憲。
此項訴訟從今年1月由國際服務業雇員工會 (SEIU)提出，主張Uber、Lyft等服務斥資協助推動的第22號提案公投違憲，並且認為這些共享經濟服務將影響多數車輛服務雇員工作機會，因此希望透過指控違憲阻止獲得過半支持率的第22號提案。
不過，先前最高法院則是將駁回國際服務業雇員工會此項訴訟，並且移至高等法院進行後續審理。
而在稍早高等法院做出裁定中，則是認定第22號提案公投結果將影響未來立法保障共享經濟形式下的工人相關權益，因此認為第22號提案公投有違憲情況，因此可能再度造成Uber、Lyft等服務必須重新調整其合作工人雇員認定方式。
可預期的是，包含Uber、Lyft在內共享經濟服務業者、藉由零工經濟維持生計的工人也可能對此提出上訴。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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