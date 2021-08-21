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文件顯示Google曾付錢給手機業者 確保Google Play Store排他使用性

聯合新聞網 / 楊又肇

依照EPIC Games遞交文件顯示，Google曾在2019年提出名為「Premier Device Program」的計畫，直接向手機業者付費，藉此確保Google Play Store排他使用性，降低手機業者與其他軟體市集服務合作。

EPIC Games曾在2018年與三星合作，配合Galaxy Note 9上市發表與三星進行獨家合作，讓包含Galaxy S7系列手機在內三星裝置獨佔下載當時準備推出的Android版《要塞英雄》 (Fortnite)。

雖然當時作法僅以限期幾天形式讓三星裝置獨佔下載，但由於是透過三星旗下Samsung Game Launcher App下載，而非透過Google Play Store，使得Google因此損失大量原本可藉由《要塞英雄》獲取的分潤營收。

因此，Google後來在2019年提出名為「Premier Device Program」的計畫，透過向手機業者支付費用，藉此確保Google Play Store排他使用性，降低手機業者與其他軟體市集服務合作，希望阻止更多仿照EPIC Games直接與手機業者合作情況產生。

從相關文件顯示，Google在2019年更透過「Project Hug」計畫，透過高達數億美元經費與超過20名頂級開發者合作，以利這些開發者打造內容能持續維持在Google Play Store上架。

而在相關文件中，更顯示Google Play Store在2019年的營收約為60億美元，淨利則約為11億美元，其中包含透過App內交易、付費下載等項目分潤獲利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Google Play

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