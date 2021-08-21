快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Tesla超級電腦「道場」明年啟用 跨入開發人形機器人

聯合新聞網 / 楊又肇

Tesla在稍早舉辦人工智慧日中，宣布旗下自主研發的人工智慧晶片D1，藉此作為旗下超級電腦「道場」 (Dojo)重要組成，同時更預告將在明年特定時候推出以人形設計的機器人原型，將可用於大量重複工作，或是投入危險工作環境使用。

依照說明，Tesla自主研發的人工智慧晶片D1，是以7nm製程打造，將可在單一訓練塊上提供每秒9000兆次計算，同時將120組訓練塊整合在伺服器機櫃即可發揮更高算力，藉此用於訓練人工智慧。除了藉由D1用於人工智慧訓練，Tesla先前也已經確認藉由NVIDIA A100 GPU加快訓練時間。

超級電腦「道場」預計明年投入應用

負責「Dojo」項目、Tesla自駕硬體資深總監Ganesh Venkataramanan表示，目前「道場」總計擁有超過50萬組訓練節點，並且用於自駕應用訓練，但目前仍處於開發階段，預計要等到明年才會讓「道場」正式投入運作，藉此實現真正的自動駕駛功能表現。

在此之前，Tesla已經透過搭載人工智慧運算晶片的車載系統打造Autopilot自動駕駛技術，但雖然標榜為全自動駕駛，並且能對應自動變換車道、在高速公路上自動行駛，以及包含自動停車與自動召喚功能，但使用者依然需要將雙手維持放在方向盤，同時續關注前方路況，因此實際上仍無法被稱為全自動駕駛設計，而是進階駕駛輔助功能。

不過，由於先前Tesla宣傳方式讓不少車主誤認車輛具備Level 5等級的全自動駕駛功能，因此通常會在開啟Autopilot自動駕駛技術時分心，導致意外發生。

因此在後續對外宣傳說法中，Tesla大幅降低使人誤認車輛具備全自動駕駛使用功能，強調開啟此項功能時，依然需要將雙手維持放在方向盤，並且時時留意前方路況，以便隨時接手操作車輛。

但以「Dojo」項目發展目標來看，Tesla依然希望打造真正全自動駕駛車輛，甚至計畫在今年底之前提供可在城市街道上使用的自動駕駛功能。

人形機器人預計在明年推出

而在此次公布內容中，Tesla預告將在明年特定時候推出以人形設計的機器人原型，將可用於大量重複工作，或是投入危險工作環境使用。

此人形機器人採5英呎8英吋高 (約1.55公尺)，重量為125磅 (約57公斤)，機器人臉部可透過螢幕顯示「表情」或訊息，另外也具備等同人類的四肢，透過40組電機設備驅動，並且能反饋互動感應，本身能以雙腳平穩行走，同時維持自動平衡，而背後同樣透過「道場」驅動訓練學習能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

特斯拉 超級電腦 自駕車

延伸閱讀

Tesla攻日本電力市場！　將向電力公司提供大型儲能電池

Tesla建構新商業模式 明年電動車年銷量將破百萬

Tesla遞延Model S的交車時間 卻有排除條款？

影／看了讓人好心痛 Tesla Model X獵鷹之翼慘遭斷翅!

相關新聞

Tesla超級電腦「道場」明年啟用 跨入開發人形機器人

Tesla在稍早舉辦人工智慧日中，宣布旗下自主研發的人工智慧晶片D1，藉此作為旗下超級電腦「道場」 (Dojo)重要組成，同時更預告將在明年特定時候推出以人形設計的機器人原型，將可用於大量重複工作，或是投入危險工作環境使用。

文件顯示Google曾付錢給手機業者 確保Google Play Store排他使用性

依照EPIC Games遞交文件顯示，Google曾在2019年提出名為「Premier Device Program」的計畫，直接向手機業者付費，藉此確保Google Play Store排他使用性，降低手機業者與其他軟體市集服務合作。

NASA第23次SpaceX貨物補給8/28起飛 將測試多項新科技與新技術

NASA 美國國家航空暨太空總署宣布 SpaceX Falcon 9 火箭將準備進行第 23 次商業補給任務，預計將於美國東部時間 8 月 28 日凌晨 3 點 37 分在佛羅里達州甘迺迪航空中心（NASA Kennedy Space Center）39A 發射台發射。

NVIDIA財報營收漲幅達68% 再次信心喊話表示能順利收購Arm

對於去年宣布將以400億美元價格從Softbank手中收購Arm，但後續面臨業界反彈、監管機構介入調查是否涉及壟斷，NVIDIA在稍早公布2021財年第二季財報時，再次聲明雖然看起來會花較久時間，但仍有信心完成此筆交易。

否認Intel出資收購 格羅方德已悄悄遞交上市申請 最快今年底掛牌上市

日前否認將由Intel出資收購傳聞後，相關消息指出GlobalFoundries已經悄悄地向監管機構遞交IPO上市申請，最快會在今年底或明年初掛牌上市。

CES 2022明年恢復實體活動 須出示新冠疫苗注射證明入場

消費者技術協會 (CTA,Consumer Technology Association)日前確定明年預計舉辦的CES 2022將恢復以實體活動形式舉辦，同時將結合線上內容呈現後，稍早進一步宣布所有與會者都必須出示新型冠狀病毒疫苗注射證明，才能順利參與此實體展會活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。