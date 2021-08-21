Tesla超級電腦「道場」明年啟用 跨入開發人形機器人

Tesla在稍早舉辦人工智慧日中，宣布旗下自主研發的人工智慧晶片D1，藉此作為旗下超級電腦「道場」 (Dojo)重要組成，同時更預告將在明年特定時候推出以人形設計的機器人原型，將可用於大量重複工作，或是投入危險工作環境使用。

依照說明，Tesla自主研發的人工智慧晶片D1，是以7nm製程打造，將可在單一訓練塊上提供每秒9000兆次計算，同時將120組訓練塊整合在伺服器機櫃即可發揮更高算力，藉此用於訓練人工智慧。除了藉由D1用於人工智慧訓練，Tesla先前也已經確認藉由NVIDIA A100 GPU加快訓練時間。

超級電腦「道場」預計明年投入應用

負責「Dojo」項目、Tesla自駕硬體資深總監Ganesh Venkataramanan表示，目前「道場」總計擁有超過50萬組訓練節點，並且用於自駕應用訓練，但目前仍處於開發階段，預計要等到明年才會讓「道場」正式投入運作，藉此實現真正的自動駕駛功能表現。

在此之前，Tesla已經透過搭載人工智慧運算晶片的車載系統打造Autopilot自動駕駛技術，但雖然標榜為全自動駕駛，並且能對應自動變換車道、在高速公路上自動行駛，以及包含自動停車與自動召喚功能，但使用者依然需要將雙手維持放在方向盤，同時續關注前方路況，因此實際上仍無法被稱為全自動駕駛設計，而是進階駕駛輔助功能。

不過，由於先前Tesla宣傳方式讓不少車主誤認車輛具備Level 5等級的全自動駕駛功能，因此通常會在開啟Autopilot自動駕駛技術時分心，導致意外發生。

因此在後續對外宣傳說法中，Tesla大幅降低使人誤認車輛具備全自動駕駛使用功能，強調開啟此項功能時，依然需要將雙手維持放在方向盤，並且時時留意前方路況，以便隨時接手操作車輛。

但以「Dojo」項目發展目標來看，Tesla依然希望打造真正全自動駕駛車輛，甚至計畫在今年底之前提供可在城市街道上使用的自動駕駛功能。

人形機器人預計在明年推出

而在此次公布內容中，Tesla預告將在明年特定時候推出以人形設計的機器人原型，將可用於大量重複工作，或是投入危險工作環境使用。

此人形機器人採5英呎8英吋高 (約1.55公尺)，重量為125磅 (約57公斤)，機器人臉部可透過螢幕顯示「表情」或訊息，另外也具備等同人類的四肢，透過40組電機設備驅動，並且能反饋互動感應，本身能以雙腳平穩行走，同時維持自動平衡，而背後同樣透過「道場」驅動訓練學習能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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