藍色起源接下來的太空任務 將乘載迦納藝術家作品沿著亞軌道飛行
在先前完成首次載人升空任務後，藍色起源透露今年還會執行至少兩次載人升空任務。不過，接下來計畫在8月25日進行的第17次飛行將不會乘載任何機組人員，而是進行貨物運送任務，其中包含將迦納藝術家Amoako Boafo創作畫作「亞軌道三聯畫」 (Suborbital Triptych)，象徵當太空旅行變得更加容易時，將讓人類彼此聯繫變得更簡單。
除了運送Amoako Boafo創作畫作，藍色起源此次執行任務將透過New Shepard火箭繞行亞軌道飛行，並且運送總計18件貨品，其中11件為美國太空總署託送貨品，同時也包含透過藍色起源旗下非營利組織「未來俱樂部」募集，由多名小孩遞交的數千張明信片。
同時，此次飛行任務也將再次測試美國太空總署打造的脫軌、下降及著陸設備，並且驗證藉由New Shepard火箭完成太空遞送貨品任務可行性。
在此之前，藍色起源預計今年還會執行至少兩次載人升空任務，而Jeff Bezos更說明將持續研發名為New Glenn的大型軌道火箭，以及下一代火箭推動器與載人月球登陸器，藉此加速太空競爭發展。
不過，近期因指控美國太空總署「作球」給SpaceX，遭美國政府駁回之後，藍色起源正式向美國聯邦法院提告，指稱美國太空總署在對外合作採購過程有明顯瑕疵。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 13 Pro「8大配色」曝光 這4款被嫌爆：像廉價山寨機
▪iPhone 13亮相時間曝光 Pro級容量提供1TB
▪最期待iPhone 13的新功能 外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識
▪M1X MacBook Pro呼之欲出！iPhone 13、Apple Watch 7規格搶先看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言