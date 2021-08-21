藍色起源接下來的太空任務 將乘載迦納藝術家作品沿著亞軌道飛行

在先前完成首次載人升空任務後，藍色起源透露今年還會執行至少兩次載人升空任務。不過，接下來計畫在8月25日進行的第17次飛行將不會乘載任何機組人員，而是進行貨物運送任務，其中包含將迦納藝術家Amoako Boafo創作畫作「亞軌道三聯畫」 (Suborbital Triptych)，象徵當太空旅行變得更加容易時，將讓人類彼此聯繫變得更簡單。

除了運送Amoako Boafo創作畫作，藍色起源此次執行任務將透過New Shepard火箭繞行亞軌道飛行，並且運送總計18件貨品，其中11件為美國太空總署託送貨品，同時也包含透過藍色起源旗下非營利組織「未來俱樂部」募集，由多名小孩遞交的數千張明信片。

同時，此次飛行任務也將再次測試美國太空總署打造的脫軌、下降及著陸設備，並且驗證藉由New Shepard火箭完成太空遞送貨品任務可行性。

在此之前，藍色起源預計今年還會執行至少兩次載人升空任務，而Jeff Bezos更說明將持續研發名為New Glenn的大型軌道火箭，以及下一代火箭推動器與載人月球登陸器，藉此加速太空競爭發展。

不過，近期因指控美國太空總署「作球」給SpaceX，遭美國政府駁回之後，藍色起源正式向美國聯邦法院提告，指稱美國太空總署在對外合作採購過程有明顯瑕疵。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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