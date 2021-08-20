否認Intel出資收購 格羅方德已悄悄遞交上市申請 最快今年底掛牌上市
日前否認將由Intel出資收購傳聞後，相關消息指出GlobalFoundries已經悄悄地向監管機構遞交IPO上市申請，最快會在今年底或明年初掛牌上市。
路透新聞報導表示，GlobalFoundries將由摩根史丹利、美國銀行、摩根大通、花旗集團，以及瑞士信貸集團合作IPO上市事宜，預計會在今年10月對外公開消息，同時計畫在今年底或明年初正式在紐約掛牌上市。不過，目前相關時間仍未有決定結果，因此最終掛牌上市時間仍有變數。
目前GlobalFoundries市值約在250億美元，先前有消息指出Intel有意以300億美元收購GlobalFoundries，但後續則由GlobalFoundries執行長Tom Caulfield對此否認。
不過，市場認為Intel並未與GlobalFoundries直接洽談，可能直接與目前持有GlobalFoundries的穆巴達拉投資公司洽談此項交易。但也有相關看法認為，若Intel收購GlobalFoundries，將導致GlobalFoundries既有合作客戶如AMD產生反彈，同時也可能面臨監管機構介入調查，可能會被貼上市場壟斷標籤。
依照Tom Caulfield先前說明，將維持既定掛牌上市計畫，同時也透露位於紐約上州的先進晶圓代工廠會在未來幾年投入擴產計畫，並且將投資現有Fab 8晶圓廠，預計在相同園區打造全新晶圓代工廠，透過提升產能解決全球晶片短缺問題。
另外，GlobalFoundries將投資10億美元，讓現有晶圓廠年產能提升150000片，同時也將透過建造全新廠房創造當地工作機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 13 Pro「8大配色」曝光 這4款被嫌爆：像廉價山寨機
▪iPhone 13亮相時間曝光 Pro級容量提供1TB
▪最期待iPhone 13的新功能 外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識
▪M1X MacBook Pro呼之欲出！iPhone 13、Apple Watch 7規格搶先看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言