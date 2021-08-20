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否認Intel出資收購 格羅方德已悄悄遞交上市申請 最快今年底掛牌上市

聯合新聞網 / 楊又肇

日前否認將由Intel出資收購傳聞後，相關消息指出GlobalFoundries已經悄悄地向監管機構遞交IPO上市申請，最快會在今年底或明年初掛牌上市。

路透新聞報導表示，GlobalFoundries將由摩根史丹利、美國銀行、摩根大通、花旗集團，以及瑞士信貸集團合作IPO上市事宜，預計會在今年10月對外公開消息，同時計畫在今年底或明年初正式在紐約掛牌上市。不過，目前相關時間仍未有決定結果，因此最終掛牌上市時間仍有變數。

目前GlobalFoundries市值約在250億美元，先前有消息指出Intel有意以300億美元收購GlobalFoundries，但後續則由GlobalFoundries執行長Tom Caulfield對此否認。

不過，市場認為Intel並未與GlobalFoundries直接洽談，可能直接與目前持有GlobalFoundries的穆巴達拉投資公司洽談此項交易。但也有相關看法認為，若Intel收購GlobalFoundries，將導致GlobalFoundries既有合作客戶如AMD產生反彈，同時也可能面臨監管機構介入調查，可能會被貼上市場壟斷標籤。

依照Tom Caulfield先前說明，將維持既定掛牌上市計畫，同時也透露位於紐約上州的先進晶圓代工廠會在未來幾年投入擴產計畫，並且將投資現有Fab 8晶圓廠，預計在相同園區打造全新晶圓代工廠，透過提升產能解決全球晶片短缺問題。

另外，GlobalFoundries將投資10億美元，讓現有晶圓廠年產能提升150000片，同時也將透過建造全新廠房創造當地工作機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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