NVIDIA財報營收漲幅達68% 再次信心喊話表示能順利收購Arm

對於去年宣布將以400億美元價格從Softbank手中收購Arm，但後續面臨業界反彈、監管機構介入調查是否涉及壟斷，NVIDIA在稍早公布2021財年第二季財報時，再次聲明雖然看起來會花較久時間，但仍有信心完成此筆交易。

在此之前，NVIDIA其實已經多次信心喊話，強調絕對可以將Arm收編旗下，同時Arm方面也由執行長Simon Segars聲明強調與NVIDIA聯姻將能創造更大效益，甚至對於英國本身發展也能帶動更多就業及新創發展機會。

不過，更多市場看法則認為一旦在GPU市場已經取得極大優勢的NVIDIA，透過此次交易取得目前在全球市場有諸多業者採用的CPU架構設計資源，未來勢必會在市場上造成技術壟斷情況，因此包含Qualcomm、微軟、Google等業者均對NVIDIA此筆交易持反對意見，甚至Arm共同創辦人Hermann Hauser博士也呼籲英國政府介入阻止此筆交易，認為一旦源自英國的Arm落入美國業者手中，將對日後英國在科技技術發展地位造成不利影響。

而依照NVIDIA財務長Colette Kress說明，儘管市場有諸多擔憂與反對聲音，同時與監管機構溝通時間也比預期更長，但認為此筆交易將促使處理器市場能有更龐大成長動能，因此預期最終能順利完成收購Arm。

在先前公布財報結果中，NVIDIA第二季財報營收達65.1億美元，相比去年同期增加68%，其中數據中心業務營收達23.7億美元，遊戲顯示卡業務營收則達30.6億美元。而NVIDIA預期第三季財報營收可達68億美元，其中約有正負2%調整幅度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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