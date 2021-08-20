PayPal擴大先買後付服務 取消美、英、法地區的滯納金刺激消費
PayPal稍早宣布，從今年10月開始將取消在美國境內推行的「Pay in 4」服務、在英國地區推行的「Pay in 3」，以及在法國地區推行的「Pay in 4X」等先買後付服務滯納金，藉此吸引更多使用者透過PayPal服務消費，並且依照個人能力彈性還款。
依照PayPal統計數據，約33%比例受訪者認為是否收取滯納金，將成為決定使用先買後付服務重要關鍵，同時約有57%受訪者認為先買後付是相當便利且具彈性的消費模式，另外也有37%比例受訪者認為先買後付服務可在消費規劃提供更大彈性。
因此，PayPal全球支付產品副總裁Greg Lisiewski表示取消收取滯納金，將能吸引更多人使用先買後付服務，並且能透過此項服務促進消費市場活絡。
而對於各地市場監管機構擔心先買後付服務可能造成消費後無法償還，進而產生大量債務問題，Greg Lisiewski則認為過去已經在德國、澳洲推行經驗，強調取消收取滯納金不會出現使用者積欠帳務情況，其中更因為提供使用者更大還款彈性，將能刺激更多消費意願。
在PayPal推行「先買後付」服務之外，日前以290億美元收購澳洲業者Afterpay的Square，接下來也計畫推出「先買後付」服務，並且標榜提供使用者能有更大消費彈性，至於蘋果近期也傳出將與高盛銀行合作，將推出名為Apple Pay Later的先買後付服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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