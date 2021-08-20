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落實IDM 2.0核心發展策略 Intel證實將關閉智慧3D相機RealSense業務

聯合新聞網 / 楊又肇

科技網站CRN取得Intel發言人證實說法，確認Intel準備關閉旗下智慧3D相機模組RealSense業務

依照說明，此項調整是配合目前IDM 2.0政策，將公司業務發展回歸處理器產品主軸，因此決定關閉RealSense相關業務發展，同時強調未來仍會向既有客戶提供後續技術支援，並且確保RealSense業務相關員工移轉到其他工作職缺。

而負責RealSense業務的主管Sagi Ben Moshe，日前已經在個人LinkedIn頁面透露將離開Intel消息，顯示此項決定已經早在Intel內部確定。

實際上，目前市場採用RealSense的應用比重並不多，除了與Intel久較深合作往來的華碩，曾將RealSense技術應用在旗下機器人Zenbo，同時也透過RealSense打造3D影像應用開發套件，部分機器人業者也曾採用RealSense打造機器人「雙眼」，但市場後續卻因為鏡頭技術持續提昇，讓一般鏡頭也能透過演算法精準識別影像細節與景深資訊，使得RealSense最初提出技術逐漸失去優勢。

Intel不僅決定關閉RealSense業務，先前也已經關閉虛擬視覺應用業務，並且將家用網通設備及記憶體業務拆分，過往收購McAfee成立的Intel Security也早已拆分獨立。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel

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