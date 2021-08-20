NASA第23次SpaceX貨物補給8/28起飛 將測試多項新科技與新技術
NASA 美國國家航空暨太空總署宣布 SpaceX Falcon 9 火箭將準備進行第 23 次商業補給任務，預計將於美國東部時間 8 月 28 日凌晨 3 點 37 分在佛羅里達州甘迺迪航空中心（NASA Kennedy Space Center）39A 發射台發射。
由於這已經是第23 次商業補給任務，SpaceX 同樣地會將 Dragon 天龍號太空船安裝在 Falcon 9 火箭的頂部，除了會送補給物資之外，還有大量科學實驗用品。
這些實驗用品之中，最主要的是日本 GITAI 開發的全新的微重力機械手臂，機械手臂會放在增壓的 Bishop 氣閘艙內。
外媒報導，一旦一切照計畫進行，機械手臂將成為國際太空站的一份子，未來將會幫忙維修太空船、太空站或在太空環境工作。
此外，這次補給還將會進行一項實驗，測試由 Faraday-NICE 開發的可植入的遠端控制藥物注射系統，只要系統能正常運作，就能當作目前使用的注射幫浦的替代方案。
與此同時，國際太空站還會研究不同的材料和零組件可能會受到近地軌道（又稱為：低空地球軌道、低軌道）的影響。NASA 正在研究混凝土、太空材料、玻璃纖維複合材料、薄膜太陽能電池和輻射防護材料…等材料的性能和耐久性，這些材料未來有可能會應用在衛星、望遠鏡、太空站…等。
另外，SpaceX Dragon 還會利用 Retinal Diagnostics 開發的系統為太空人進行視力測試，克服因為在太空待長時間造成的太空飛行相關神經性眼症候群（spaceflight-associated neuro-ocular syndrome，SANS）的問題。
外媒報導，雖然這問題可以透過眼鏡矯正，但是這項測試是為了未來執行載人登火星任務…等多樣任務做準備，當然這項技術也可以在地球使用。
圖片及資料來源：slashgear
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇 ，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 13 Pro「8大配色」曝光 這4款被嫌爆：像廉價山寨機
▪iPhone 13亮相時間曝光 Pro級容量提供1TB
▪最期待iPhone 13的新功能 外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識
▪M1X MacBook Pro呼之欲出！iPhone 13、Apple Watch 7規格搶先看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言