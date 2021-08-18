使用率低、維護成本高 英國計畫2025年起全面取消傳統市話

英國政府表示，將從2025年起將全面取消傳統市話使用模式，所有家庭及企業未來都必須透過VoIP形式播打電話，或是改用手機通話。

依照英國《地鐵報》 (Metro)報導，英國政府確定將從2025年起全面取消傳統市話使用模式，藉此加速英國境內數位化轉型。

雖然此項轉型是由英國政府主導，但背後最大受益者則是電信業者，畢竟在越來越多人習慣透過手機與眾多網路服務聯繫情況下，持續維護傳統市話線路將形成不小的成本支出。

在市調機構Ofcom研究指出，目前英國境內仍約有150萬個家庭未使用任何網路服務，甚至約有50萬個家庭未持有手機，其中包含維持使用市話聯繫的獨居老人，或是特定僅設置市話提供聯繫企業、店家，相較英國目前人口總數約在6817萬人，維持使用市話的比例其實相當低，因此促使英國政府希望全面取消傳統市話使用模式，藉此加快網路數位化轉型。

不過，如此一來也會構成其他問題，例如使用者是否願意全面改用手機聯繫，或是額外付費更換支援VoIP形式通話的電話機種，此外也可能影響既有生活使用電話服務，例如報警、市民熱線等公共服務。

其他面臨問題，則包含仍有些地區未有足夠的電信網路服務覆蓋，可能也會造成部分聯絡需求不便。但在未來大量服務均仰賴網路服務運作情況下，傳統市話在逐年減少使用人口情況下，未來勢必會逐漸被網路服務取代。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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