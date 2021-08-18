蘋果計畫恢復美國及歐洲地區的Apple Store店內實體教學活動
除了規劃讓內部員工回到辦公室工作，蘋果接下來也計畫在美國及歐洲地區的Apple Store恢復舉辦Today at Apple實體教學活動，並且開放線上預約。
在此之前，蘋果因為疫情影響，因此關閉Today at Apple實體教學活動，並且將其移到線上形式舉辦，讓更多使用者能透過網路方式參與教學。
不過，蘋果稍早已經通知美國及歐洲地區的Apple Store員工，表示計畫在8月30日恢復Apple Store店內Today at Apple實體教學活動，並且開放使用者透過蘋果官網線上預約預計參加課程，顯示蘋果計畫讓旗下直營通路恢復疫情前的營運模式。
但針對疫情仍呈現險峻地區，蘋果可能會動態調整其Apple Store店內實體活動恢復時程，避免產生更大問題。
至於內部員工重新返回辦公室工作的時間，蘋果原訂在今年9月初，但後來考量疫情仍產生不少影響，因此目前已經將重返辦公室時間延後至10月，因此也造成今年度的秋季新品發表會仍會維持以線上形式舉辦。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪M1X MacBook Pro呼之欲出！iPhone 13、Apple Watch 7規格搶先看
▪最期待iPhone 13的新功能 外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識
▪iPhone 13傳電池更大 5G毫米波版不再美國獨享
▪新款iPhone SE這時推出？4.7吋螢幕、支援5G 實體Home鍵機會大
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言