蘋果計畫恢復美國及歐洲地區的Apple Store店內實體教學活動

除了規劃讓內部員工回到辦公室工作，蘋果接下來也計畫在美國及歐洲地區的Apple Store恢復舉辦Today at Apple實體教學活動，並且開放線上預約。

在此之前，蘋果因為疫情影響，因此關閉Today at Apple實體教學活動，並且將其移到線上形式舉辦，讓更多使用者能透過網路方式參與教學。

不過，蘋果稍早已經通知美國及歐洲地區的Apple Store員工，表示計畫在8月30日恢復Apple Store店內Today at Apple實體教學活動，並且開放使用者透過蘋果官網線上預約預計參加課程，顯示蘋果計畫讓旗下直營通路恢復疫情前的營運模式。

但針對疫情仍呈現險峻地區，蘋果可能會動態調整其Apple Store店內實體活動恢復時程，避免產生更大問題。

至於內部員工重新返回辦公室工作的時間，蘋果原訂在今年9月初，但後來考量疫情仍產生不少影響，因此目前已經將重返辦公室時間延後至10月，因此也造成今年度的秋季新品發表會仍會維持以線上形式舉辦。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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