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藍色起源正式控訴NASA 稱合作採購不公、刻意作球給SpaceX

聯合新聞網 / 楊又肇

先前指控美國太空總署「作球」給SpaceX，使其順利成為獨家獲得阿提米絲計劃 (Artemis program)合作訂單，但後續遭美國政府駁回之後，藍色起源稍早再次向美國聯邦法院提告，同樣強調美國太空總署在對外合作採購過程有明顯瑕疵。

依照藍色起源看法，認為美國太空總署對外採購並未符合公平性，其中包含在採購比價過程中，美國太空總署讓SpaceX調整合約內容，同時基於預算考量僅選擇當時報價最低的SpaceX成為合作業者，讓藍色起源與Dynetics落選，因此在後續抗議說法中強調美國太空總署的作法有瑕疵。

藍色起源認為美國太空總署臨時更改合作要求，同時也未提供足夠時間讓參與招標業者作調整，因此認為有刻意「作球」給SpaceX的情況，進而提出抗議。至於Dynetics也在今年4月提出抗議，認為美國太空總署作法有瑕疵。

但依照美國政府問責署後續回應說法，則表示美國太空總署選擇與SpaceX合作的作法並未有問題，因此駁回藍色起源與Dynetics的抗議。同時，美國政府問責署也說明在招標過程中，實際付款方式也會影響最終選擇合作結果，因此藍色起源自然必須為當時提出的付款時程安排決定負責。

而在先前時候，亞馬遜創辦人Jeff Bezos透過對外公開信向美國太空總署喊話，強調可以透過向美國太空總署「支付」20億美元費用，藉此換取合作訂單，藉此解決美國太空總署因為預算問題僅能選擇單一業者合作情況，同時也再次重申僅與單一業者合作可能面臨風險。

之所以積極爭取美國太空總署合作訂單，甚至不惜向美國太空總署支付高額費用換取合作機會，自然也是希望藉由美國太空總署合作名稱打響自己的太空發展技術可行性，藉此爭取未來更多合作可能性。

不過，目前已經獲取美國太空總署合作訂單的SpaceX，顯然並未將藍色起源的不滿，以及提告之後可能產生影響放在心上，畢竟目前與美國太空總署的合作，主要是協助將太空人再次送上月球，而此項發展原本就在SpaceX既定計畫內，亦即將登陸月球作為前進火星的「跳板」，甚至與美國太空總署的合作經驗，未來也能套用在與更多太空發展計畫上。

因此即便與美國太空總署的合作，因為藍色起源提告產生影響，實際上也不會讓SpaceX目前在太空發展規劃上停下腳步，反而有可能以更快腳步超越藍色起源在太空競賽發展進度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空人 SpaceX 火星 NASA

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