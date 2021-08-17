Google再提全新SoundStream聲音編解碼技術 可在相同位元率遞送4倍資料量
今年2月時提出以人工智慧技術輔助編解碼，讓語音內容可以透過更小網路頻寬遞送的Lyra技術之後，Google稍早再次提出名為SoundStream的編解碼技術，其中同樣以人工智慧技術協助編解碼，同時可對應傳輸清晰語音、噪音、混雜環境聲音的語音內容、音樂、環境聲音等不同聲音內容，並且對應手機等裝置使用。
相比先前提出的Lyra技術，SoundStream同樣鎖定可在僅3Kbps位元率傳輸情況下遞送，相比透過Opus編解碼技術壓縮仍須透過12Kbps位元率形式傳輸，以及在EVS (Enhanced Voice Services)編解碼技術壓縮必須透過9.6Kbps位元率進行傳輸情況，約可在相同位元率情況下對應遞送3.2至4倍聲音資料量。
整體上來看，SoundStream的壓縮率將比Lyra更高，但目前仍處於實驗階段，不像Lyra已經成為正式應用技術，甚至已經透過開源形式提供更多人使用。而在接下來目標，Google則是計畫將SoundStream技術與Lyra整合，藉此讓後者可在相同位元率傳遞更清晰且豐富的聲音內容。
至於有效降低聲音傳輸所需網路頻寬，意味將可讓更多網路通話、視訊會議，甚至像是串流影音服務與遊戲內容都能以更低頻寬傳遞清晰聲音，或是更多聲音細節，同時也能減輕伺服器運作負擔，另一方面也能讓更多人透過網路方式傳遞聲音進行聯繫，尤其在網路頻寬資源仍未普及的地區也能傳遞清晰聲音。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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