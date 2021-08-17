蘋果爆離職潮？全新返回辦公室政策 讓不少員工準備跳槽

除了在新一期《Power On》內容透露蘋果接下來預計在秋季發表會更新品項消息，彭博新聞記者Mark Gurman更從取得消息指出，蘋果內部因為全新彈性辦公政策，將造成不算小的離職潮。

依照Mark Gurman說法表示，蘋果目前正對外招募的工程人員人數，已經超出正常工作輪替時伴隨的補充人力規模，或許意味接下來將會有不少現任工程人員離開。

而不少看法認為，蘋果近期離職人潮增加，最大因素在於前陣子公布的全新返回辦公室工作辦法，雖然強調提供員工更高工作地點彈性，但是對於不少員工而言，將會在疫情之後的工作模式產生極大落差，甚至許多員工考量其他工作機會提供彈性，因此決定離開蘋果前往願意在後疫情時代提供員工更大工作彈性的企業任職。

實際上，不少員工在蘋果對內工作全新工作辦法時，曾致信蘋果執行長Tim Cook、人事長Deirdre O'Brien，呼籲可以因應疫情改變生活與工作型態，調整員工重新返回辦公室的作法，甚至建議將員工重返辦公室工作調整決定權下放給各個執行單位。

但從Deirdre O'Brien後續信件內容說明，雖然強調給予員工更具彈性工作環境，同時也說明希望恢復過往員工在辦公室內完成各類工作的運作模式，因此即便一周內允許員工在家工作，卻要求一周內至少要有三天必須回到辦公室，讓不少原本已經申請遠距辦公的員工面臨工作模式必須重新調整情況。

尤其在其他同樣位於加州境內工作開放員工能以更有彈性方式辦公，甚至尊重員工意願可以遠距辦公形式工作，例如Google在調整後的工作模式允許員工選擇回到辦公室，或是在家維持遠距工作，甚至可以依照個人需求選擇到其他辦公室工作 (但敘薪方式可能會因為工作地點不同而有落差)，甚至像是Twitter、VMware都已經確定可永久允許員工自行選擇遠距辦公，或是回到辦公室工作，因此也造成不少蘋果工作人員考慮更換工作。

除了上述因素，包含產品發展顯然也成為蘋果員工離職因素之一，例如近期蘋果宣布與美國國家失蹤與受虐兒童中心 (NCMEC)合作，藉由分散資料串比對方式確認使用者上傳至iCloud的照片是否違規的作法，在引起不少爭議後，同樣也讓內部員工對於公司決策感到擔憂，甚至也有不少員工對於現行工作是否能隨著產品更新續存感到不安，例如使用比重不如其他產品明顯的Apple TV，不少負責此項產品的工程人員似乎對於蘋果在未來發展規劃持悲觀看法，因而加重有更好工作機會就會選擇離開的情況。

目前蘋果原定在今年9月要求員工重返辦公室工作，但因為近期加州疫情再次變嚴重，因此將重返辦公室工作時間延後至10月，使得今年預計在9月展開的秋季新品發表會依然會維持以線上形式舉辦。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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