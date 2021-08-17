「先揭曉iPhone、後推Mac」 蘋果今年秋季發表會將恢復過往步調
去年因為疫情影響供貨，使得蘋果延後至10月才推出新款iPhone 12系列，甚至讓四款iPhone新機分成兩階段上市，而依照經常取得蘋果產品動態消息的彭博新聞記者Mark Gurman表示，蘋果今年依然會在秋季舉辦至少兩場發表會，其中一場的更新重點將會落在iPhone等新品，而另一場則會聚焦在新款Mac系列機種。
實際上，就過往蘋果在下半年的發表活動，通常會選擇在9月時公布新款iPhone，並且在10月揭曉新款Mac機種，因此若以Mark Gurman透露說法來看，代表蘋果今年新品供應問題已經不受疫情影響衝擊，將恢復過往發表上市時間。
但相比去年推出的iPhone 12有諸多改變，Mark Gurman認為今年度的新款iPhone將以現有機種特定功能升級為主，亦即外觀上不會有太大變動，主要針對處理器、相機功能，以及螢幕設計提昇。
從先前說法透露，新款iPhone有可能會以「iPhone 13」為稱，同時也會推出標準款式、硬體規格強化的Pro版本，以及鎖定更進階使用的Pro Max機種，同時仍可能延續去年推出的mini機種設計，但可能會在明年終止更新。
硬體部分則預期會採用以台積電5nm製程為基礎精進的4nm製程處理器A15 Bionic，另外螢幕則將加入支援120Hz畫面更新率，以及更高觸控反應率，同時更預期讓螢幕瀏海變得更窄。另外，相機部分也會進一步強化，其中包含針對錄影功能增加人像拍攝模式，讓使用者能拍出更具淺景深效果的動態影片。
同時，9月發表會中也會同步更新Apple Watch series 7，以及加入新款iPad Pro形式設計的第6代iPad mini，並且將藉由窄邊框設計而讓原本7.8吋螢幕顯示面積，增加至8.3吋，同樣會跟進採用A15 Bionic處理器，另外則會更新第9代iPad，其中將換上更輕薄機身與更高運算效能。
其他新品部分，則包含先前同樣有不少傳聞第3代的AirPods，其中預期會換上全新外觀設計，另外也可能納入主動降噪功能。
至於在新款Mac機種部分，Mark Gurman認為蘋果將更新既有16吋MacBook Pro，其中預期會換上mini LED螢幕、取消Touch Bar設計，另外則預期在連接埠增加HDMI等設計，另一款MacBook Pro則會鎖定14吋規格，而處理器則會採用新款Apple Silicon M1X，藉此對應更高運算效能。
而蘋果依然會同步推出搭載Intel處理器的新款MacBook Pro，但預期從明年開始更新的新款Mac機種可能就會開始全面採用Apple Silicon處理器設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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