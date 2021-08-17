快訊

驚人影像！逃離喀布爾 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

股價兩樣情！聯亞藥重挫陷百元保衛戰 高端邁向漲停板

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「先揭曉iPhone、後推Mac」 蘋果今年秋季發表會將恢復過往步調

聯合新聞網 / 楊又肇

去年因為疫情影響供貨，使得蘋果延後至10月才推出新款iPhone 12系列，甚至讓四款iPhone新機分成兩階段上市，而依照經常取得蘋果產品動態消息的彭博新聞記者Mark Gurman表示，蘋果今年依然會在秋季舉辦至少兩場發表會，其中一場的更新重點將會落在iPhone等新品，而另一場則會聚焦在新款Mac系列機種。

實際上，就過往蘋果在下半年的發表活動，通常會選擇在9月時公布新款iPhone，並且在10月揭曉新款Mac機種，因此若以Mark Gurman透露說法來看，代表蘋果今年新品供應問題已經不受疫情影響衝擊，將恢復過往發表上市時間。

但相比去年推出的iPhone 12有諸多改變，Mark Gurman認為今年度的新款iPhone將以現有機種特定功能升級為主，亦即外觀上不會有太大變動，主要針對處理器、相機功能，以及螢幕設計提昇。

從先前說法透露，新款iPhone有可能會以「iPhone 13」為稱，同時也會推出標準款式、硬體規格強化的Pro版本，以及鎖定更進階使用的Pro Max機種，同時仍可能延續去年推出的mini機種設計，但可能會在明年終止更新。

硬體部分則預期會採用以台積電5nm製程為基礎精進的4nm製程處理器A15 Bionic，另外螢幕則將加入支援120Hz畫面更新率，以及更高觸控反應率，同時更預期讓螢幕瀏海變得更窄。另外，相機部分也會進一步強化，其中包含針對錄影功能增加人像拍攝模式，讓使用者能拍出更具淺景深效果的動態影片。

同時，9月發表會中也會同步更新Apple Watch series 7，以及加入新款iPad Pro形式設計的第6代iPad mini，並且將藉由窄邊框設計而讓原本7.8吋螢幕顯示面積，增加至8.3吋，同樣會跟進採用A15 Bionic處理器，另外則會更新第9代iPad，其中將換上更輕薄機身與更高運算效能。

其他新品部分，則包含先前同樣有不少傳聞第3代的AirPods，其中預期會換上全新外觀設計，另外也可能納入主動降噪功能。

至於在新款Mac機種部分，Mark Gurman認為蘋果將更新既有16吋MacBook Pro，其中預期會換上mini LED螢幕、取消Touch Bar設計，另外則預期在連接埠增加HDMI等設計，另一款MacBook Pro則會鎖定14吋規格，而處理器則會採用新款Apple Silicon M1X，藉此對應更高運算效能。

而蘋果依然會同步推出搭載Intel處理器的新款MacBook Pro，但預期從明年開始更新的新款Mac機種可能就會開始全面採用Apple Silicon處理器設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 台積電 蘋果發表會 iPhone 13

延伸閱讀

新iPhone和其他裝置呼之欲出 蘋果重要團隊流失工程師

最期待iPhone 13的新功能？外媒調查：120 Hz高更新率、螢幕下指紋辨識

iPhone 13傳將搭載更大的電池 5G毫米波版不再由美國獨享

蘋果iPhone 13發表會傳聞整理 Apple Watch 7、第三代AirPods差異搶先看

相關新聞

Google再建造一條連接美國、亞洲的海底電纜Apricot 預計2024年啟用

今年6月宣布建造全新海底電纜Firmina，藉此連接美國東部海岸及阿根廷拉斯托尼納斯，讓南美洲地區網路服務連接速度提昇後，Google再次宣布將投入建造連接日本、關島、菲律賓、台灣、新加坡、以及印尼的海底電纜Apricot，預計在2024年完成啟用。

「先揭曉iPhone、後推Mac」 蘋果今年秋季發表會將恢復過往步調

去年因為疫情影響供貨，使得蘋果延後至10月才推出新款iPhone 12系列，甚至讓四款iPhone新機分成兩階段上市，而依照經常取得蘋果產品動態消息的彭博新聞記者Mark Gurman表示，蘋果今年依然會在秋季舉辦至少兩場發表會，其中一場的更新重點將會落在iPhone等新品，而另一場則會聚焦在新款Mac系列機種。

蘋果爆離職潮？全新返回辦公室政策 讓不少員工準備跳槽

除了在新一期《Power On》內容透露蘋果接下來預計在秋季發表會更新品項消息，彭博新聞記者Mark Gurman更從取得消息指出，蘋果內部因為全新彈性辦公政策，將造成不算小的離職潮。

蘋果也要開學了！實體店內教學課程月底恢復

蘋果（Apple）通告在美國與歐洲地區零售據點員工，實體店內的面對面教學課程，將於8月30日恢復。不過一些新冠確診病例數...

Google和Facebook開發新海底電纜 連接日本和東南亞

任何車輛在馬路行駛時，司機都應專注駕駛，但中國江蘇省近日有1名電單車男司機，卻在燈位前停車等候期間做「破格」舉動，引來網友熱議。據其他車輛的車Cam影片可見，當時正下大雨，該名赤膊鐵騎士在紅燈前停下，竟突然開始洗頭髮，全程更像身處家中一樣十分自在，讓雨水充滿花灑沖身，頭上更起了白泡泡，完全像身處無人之境。事發後2天，該鐵騎按交通警指示前往警署，因未戴頭盔等接受處罰。

首波應用統一連接規範Matter的物聯網裝置 將延後至2022年進入市場

首波對應Matter統一連接規範的產品，原訂在今年底陸續推出，但目前因故將時間延後至2022年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。