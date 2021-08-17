Google再建造一條連接美國、亞洲的海底電纜Apricot 預計2024年啟用

今年6月宣布建造全新海底電纜Firmina，藉此連接美國東部海岸及阿根廷拉斯托尼納斯，讓南美洲地區網路服務連接速度提昇後，Google再次宣布將投入建造連接日本、關島、菲律賓、台灣、新加坡、以及印尼的海底電纜Apricot，預計在2024年完成啟用。

Apricot將與先前宣布建造連接新加坡、關島、菲律賓、印尼及美國的Echo海底電纜連接，預計在亞洲地區增加更多連接資源，藉此提昇Google Cloud等服務運作效率，並且讓位於亞洲的企業、新創公司可以獲得更低延遲且充足的網路頻寬。

在此之前，Google已經分別投資包含Curie、Dunant、Equiano、Firmina及Grace Hopper在內海底電纜，同時也與更多企業合作建置包含JGA、INDIGO與Havfrue在內海底電纜，總計已經在全球地區投資18條海底電纜，並且建設27的雲端服務區域 (Cloud Region)與82個雲端服務可用區 (Coud Zone)，藉此讓全球各地區企業、使用者能更方便使用Google服務，目前已經在全球超過200個地區提供Google Cloud服務。

而在近年受到疫情影響下，越來越多生活、工作互動都與網路有更深綁定，因此也讓Google更積極擴展各地區連網頻寬，以利旗下服務都能順利讓更多人使用，並且藉由Google服務產生更大價值。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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