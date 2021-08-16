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Google和Facebook開發新海底電纜 連接日本和東南亞

香港01 / 李秀坤
美媒8月16日報道，Google和Facebook宣布，他們參與開發一條新海底電纜，以改善亞太區的互聯網連接。 美聯社
美媒8月16日報道，Google和Facebook宣布，他們參與開發一條新海底電纜，以改善亞太區的互聯網連接。 美聯社

美媒8月16日報道，Google和Facebook宣布，他們參與開發一條新海底電纜，以改善亞太區的互聯網連接。新海底電纜預計於2024年完工，它會連接日本、新加坡、台灣、關島 、菲律賓和印尼。

彭博社8月16日報道，Facebook表示，這項名為Apricot的新海底電纜項目，有助滿足民眾日益增加的、對寬頻服務和5G無線網絡的需求。Facebook於3月時公布，公司參與開發兩條連接新加坡和美國西岸的跨太平洋海底電纜，它們分別名為Bifrost和Echo。Google有參與Echo項目。

Google在一篇博客文章中表示，Echo和Apricot是兩個互補的海底系統，工程能提高Google Cloud和公司其他電子服務的彈性。

延伸閱讀：

中國移動同意退出　Facebook與Amazon尋求美國批准營運新海底電纜

中企競標項目擱淺　英媒：瑙魯尋求澳洲助建太平洋海底電纜

文章授權轉載自《香港01》

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