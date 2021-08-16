快訊

直播／聯亞疫苗來了？ 陳時中今下午2時記者會說明

塔利班對美國的終極羞辱？喀布爾見證「阿富汗西貢慘案」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首波應用統一連接規範Matter的物聯網裝置 將延後至2022年進入市場

聯合新聞網 / 楊又肇

首波對應Matter統一連接規範的產品，原訂在今年底陸續推出，但目前因故將時間延後至2022年。

依照連接標準聯盟 (Connectivity Standards Alliance,CSA)稍早更新說明，原本計畫在今年下半年釋出的標準與開發工具，由於受到聯盟合作業者不同更新進度影響，將使正式推出時間延後至2022年，因此獲得Matter認證的物聯網裝置至少要等到2022年才會正式進入市場應用。

不過，在此之前，包含亞馬遜、蘋果在內業者都已經宣布旗下特定產品已經符合Matter連接規範設計，例如蘋果目前已經在市場銷售的HomePod mini，以及新版Apple TV 4K均對應Matter連接規範，未來將可透過此規範對應連接不同品牌、原本僅對應特定連接規範的物聯網裝置。

目前包含Google、亞馬遜、蘋果，以及諸如IKEA、Legrand、恩智浦、Resideo、三星旗下SmartThings、施耐德電機、昕諾飛、Silicon Labs、Somfy，以及中國南京物聯等業者都已經加入Matter連接規範聯盟，而今年5月更宣布瑞典電子鎖業者ASSA ABLOY、德州中央空調控制器供應商Resideo、意法半導體與物聯網控制app廠商涂鴉智能 (Tuya)製造產品均可相容互連的消息。

在此之前，包含Google、亞馬遜、蘋果、小米、Qualcomm均提出各自物聯網裝置連接規範，卻無法彼此相容連接，因此形成不同物聯網裝置各自為營局面，而Matter連接規範就是希望解決此項問題，讓不同品牌、原本對應不同物聯網連接規範的裝置可以彼此連動，甚至可以在無需額外安裝特定App情況下，即可直接連接使用。

此次說明將延後規範實際應用時間，顯然是受到各家業者提供更新、開發工具組的進度影響，因此延後至2022年才會正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 品牌 半導體

延伸閱讀

5萬中國賣家違規索取好評 遭亞馬遜封店

將在iOS 15加入的兒童安全保護功能 蘋果透露將與不同國家背景單位合作比對資料

判斷更多身體數據 蘋果可能計畫透過AirPods耳機識別使用者呼吸狀態

兒童保護功能引發隱私權疑慮 蘋果8天內4度澄清

相關新聞

首波應用統一連接規範Matter的物聯網裝置 將延後至2022年進入市場

首波對應Matter統一連接規範的產品，原訂在今年底陸續推出，但目前因故將時間延後至2022年。

代表多達400萬人請願的美國工會組織 要求FTC阻止亞馬遜收購米高梅

除了日前引起美國聯邦貿易委員會注意，亞馬遜今年5月下旬以84.5億美元價格正式收購老品牌電影公司米高梅 (MGM)的決定，顯然也引發總數超過400萬人規模的美國工會組織反彈。

Intel挖角曾協助NVIDIA打造即時光影追跡、DLSS應用基礎的資深圖形技術專家

幾年前挖角AMD傳奇架構師Raja Koduri，並且接連再從AMD、NVIDIA等處挖角技術人才後，Intel稍早再次找來專精運算圖形學、類神經圖像渲染技術與遊戲引擎的資深圖形技術專家Anton Kaplanyan，並且擔任圖形研發部門副總裁，預計協助Intel打造全新Xe顯示架構技術。

Google員工若選擇在家遠距工作 有可能影響原本敘薪方式

路透新聞報導指稱，雖然Google接下來將開放員工彈性選擇工作模式，讓員工可決定維持在家辦公，或是回到辦公室工作，甚至選擇更換到不同辦公地點，但這些選擇的背後將影響未來敘薪辦法。

微軟收購企業內容遞送網路業者Peer5 強化Microsoft Teams線上服務

微軟宣布收購位於加州帕羅奧圖 (Palo Alto)的企業內容遞送網路 (eCDN)服務業者Peer5，藉此強化Microsoft Teams服務。

光陽針對ionex 3.0電動車推出「夜間尊榮換電」 使用者困擾可能不減反增？

在以「ionex 3.0+ 全面突破發表會」為稱的活動上，光陽宣布針對使用ionex車能網3.0服務的電動車使用者，提供全新「ionex尊榮換電」服務，只要透過手機操作，即可由專人於指定時間，攜帶滿電電池至指定地點協助使用者更換電動車電池，讓使用者隔天及可以滿電狀態使用電動車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。