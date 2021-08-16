首波應用統一連接規範Matter的物聯網裝置 將延後至2022年進入市場

首波對應Matter統一連接規範的產品，原訂在今年底陸續推出，但目前因故將時間延後至2022年。

依照連接標準聯盟 (Connectivity Standards Alliance,CSA)稍早更新說明，原本計畫在今年下半年釋出的標準與開發工具，由於受到聯盟合作業者不同更新進度影響，將使正式推出時間延後至2022年，因此獲得Matter認證的物聯網裝置至少要等到2022年才會正式進入市場應用。

不過，在此之前，包含亞馬遜、蘋果在內業者都已經宣布旗下特定產品已經符合Matter連接規範設計，例如蘋果目前已經在市場銷售的HomePod mini，以及新版Apple TV 4K均對應Matter連接規範，未來將可透過此規範對應連接不同品牌、原本僅對應特定連接規範的物聯網裝置。

目前包含Google、亞馬遜、蘋果，以及諸如IKEA、Legrand、恩智浦、Resideo、三星旗下SmartThings、施耐德電機、昕諾飛、Silicon Labs、Somfy，以及中國南京物聯等業者都已經加入Matter連接規範聯盟，而今年5月更宣布瑞典電子鎖業者ASSA ABLOY、德州中央空調控制器供應商Resideo、意法半導體與物聯網控制app廠商涂鴉智能 (Tuya)製造產品均可相容互連的消息。

在此之前，包含Google、亞馬遜、蘋果、小米、Qualcomm均提出各自物聯網裝置連接規範，卻無法彼此相容連接，因此形成不同物聯網裝置各自為營局面，而Matter連接規範就是希望解決此項問題，讓不同品牌、原本對應不同物聯網連接規範的裝置可以彼此連動，甚至可以在無需額外安裝特定App情況下，即可直接連接使用。

此次說明將延後規範實際應用時間，顯然是受到各家業者提供更新、開發工具組的進度影響，因此延後至2022年才會正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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