代表多達400萬人請願的美國工會組織 要求FTC阻止亞馬遜收購米高梅

除了日前引起美國聯邦貿易委員會注意，亞馬遜今年5月下旬以84.5億美元價格正式收購老品牌電影公司米高梅 (MGM)的決定，顯然也引發總數超過400萬人規模的美國工會組織反彈。

由美國工會組織－民主工會聯合會撰寫長達12頁請求書中，要求美國聯邦貿易委員會介入阻止亞馬遜收購老品牌電影公司米高梅。而民主工會聯合會分別由國際服務業雇員工會、國際卡車司機兄弟會、美國國際卡車司機工會，以及美國農業工人聯合會組成，會員人數總計超過400萬人，因此有相當龐大聲量影響力。

在相關聲明中，民主工會聯合會執行董事Michael Zucker表示考量亞馬遜現有發展規模，若加上持有米高梅相關資產，將會形成更龐大市場壟斷，同時也認為此收購計畫將更有利美國聯邦貿易委員會指證亞馬遜涉及市場壟斷，進而阻止亞馬遜繼續影響市場公平競爭。

實際上，先前因為經常被指控剝削工人勞動權益，同時也存在明顯勞資問題，尤其在新型冠狀病毒疫情產生明顯影響之際，更引發不少負責亞馬遜倉儲運作的工人不滿。而此次聯合發出聲明，希望美國聯邦貿易委員會阻止亞馬遜收購米高梅，並且以此證明亞馬遜在市場形成壟斷，顯然希望藉此抗議亞馬遜對其聘僱工人待遇不公。

目前亞馬遜最高收購案，是2017年收購美國知名有機超市Whole Foods，當時收購金額為137億美元，而若順利收購米高梅的話，則將成為亞馬遜有史以來第二高的收購案。

至於先前說法中，美國聯邦貿易委員會認為亞馬遜收購米高梅將大幅提升其可在市場提供服務及產品，甚至超過亞馬遜透過自製內容吸引市場所帶動效益，因此顯然會有影響市場競爭公平情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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