Intel挖角曾協助NVIDIA打造即時光影追跡、DLSS應用基礎的資深圖形技術專家

幾年前挖角AMD傳奇架構師Raja Koduri，並且接連再從AMD、NVIDIA等處挖角技術人才後，Intel稍早再次找來專精運算圖形學、類神經圖像渲染技術與遊戲引擎的資深圖形技術專家Anton Kaplanyan，並且擔任圖形研發部門副總裁，預計協助Intel打造全新Xe顯示架構技術。

而Anton Kaplanyan在2015年至2017年於NVIDIA任職期間擔任研究人員，曾經參與包含即時光影追跡、數位影像降噪，以及數位縮放等技術設計，其中更提出以類神經網路技術進行影像超採樣應用，成為後來的DLSS深度學習超級採樣技術的基礎。

此外，Anton Kaplanyan過去也曾在推出CryEngine的CryTek任職，因此在遊戲領域相關技術應用也不陌生，甚至後來加入Facebook更負責虛擬實境、擴增實境等圖像顯示技術應用發展，預期加入Intel擔任圖形研發部門副總裁，將能藉其資歷及經驗推動全新Xe顯示架構技術。

在此之前，Intel已經預告將在Xe顯示架構納入即時光影追跡、以及超級採樣等應用效果，而在接下來預計針對桌機推出的Xe HPG顯示卡，將能發揮更好顯示效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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