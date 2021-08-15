Google員工若選擇在家遠距工作 有可能影響原本敘薪方式

路透新聞報導指稱，雖然Google接下來將開放員工彈性選擇工作模式，讓員工可決定維持在家辦公，或是回到辦公室工作，甚至選擇更換到不同辦公地點，但這些選擇的背後將影響未來敘薪辦法。

依照Google員工表示，若依照原本選擇通勤兩小時左右進辦公室工作，相比選擇在家遠距工作的話，薪水可能前後會有10%比例降幅落差，因此最終還是會選擇回到辦公室工作。

不過，從Google回應說法表示，在原本的敘薪辦法中，其實就會按照員工實際工作地點，並且考量當地經濟情況作動態調整。舉例來說，加州山景城總部工作的敘薪方式，與在台灣、日本等地的薪水計算方式都不相同，即便在山景城總部工作的員工調職到台灣，其敘薪方式也會跟著做改變，不會出現在台灣工作領山景城總部工作薪資。

雖然還是會有些例外，例如負責工作內容上的差異，以及工作型態是否為在地常駐，或是短期派任等，都會導致敘薪方式不同，但整體上的敘薪方式會是以在地情況計算薪資，而Google內部會有一套計算標準，從個人敘薪方式，到出差時可申請差旅補助都會以此作為計算。

而在進一步說明中，Google強調不會因為在相同城市內選擇回辦公室或居家工作，就會使員工敘薪方式改變，通常情況下都不會有調整，但如果是從原本城市移轉到其他城市工作，之後的敘薪方式就會以所在地點的平均薪資作為計算基礎。

除了Google，其實包含Facebook、Twitter等科技業者也均採用相似敘薪計算方式，但也有些業者標榜讓員工擁有真正的彈性工作便利，因此即便員工遠離辦公室，並且改變原本居住地點，敘薪方式基本上都不會做調整，例如論壇網站Reddit，以及提供Wordpress服務的Automattic，都讓員工自由選擇適合自己的工作地點，而薪水計算方式均統一以總部所在地舊金山或紐約市的薪資範圍作為計算標準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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