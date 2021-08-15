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微軟收購企業內容遞送網路業者Peer5 強化Microsoft Teams線上服務

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟宣布收購位於加州帕羅奧圖 (Palo Alto)的企業內容遞送網路 (eCDN)服務業者Peer5，藉此強化Microsoft Teams服務。

Peer5本身主要針對企業提供內容遞送網路服務，讓企業影音內容、龐大資料檔案可以透過Peer5位於各地的伺服器遞送，避免龐大連接需求佔據企業使用伺服器傳輸頻寬，造成內容傳遞效率停滯。同時，Peer5夠藉由WebRTC開源網頁技術進行內容傳遞，配合網狀網路 (Mesh Network)快速擴展內容遞送網路規模，並且能依照連接負載狀況自動調整。

由於速橋無須安裝任何終端設備，同時也不需要針對現有網路結構進行調整，Peer5的服務很快就吸引包含Adobe、PWC、T-Mobile、BMW、dlive、turner、BOXCAST、rtve等業者合作，藉此提供穩定內容傳遞與影音串流服務。

而微軟此次收購Peer5，顯然也是看中其企業內容遞送網路服務，預期將可強化Microsoft Teams內的線上視訊會議服務與內容傳輸功能，確保使用者能有更穩定的使用體驗。不過，微軟並未透露此次收購涉及金額。

由微軟收購後，Peer5依然會維持既有客戶合作關係，並不受微軟收購產生影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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