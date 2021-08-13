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美國參議員提出新法 希望更多第三方軟體市集能有公平競爭機會

聯合新聞網 / 楊又肇

針對目前行動裝置分別由蘋果App StoreGoogle Play Store兩個軟體市集形成最大勢力情況，美國民主黨參議員Richard Blumenthal與Amy Klobuchar，連同共和黨參議員Marsha Blackburn提出名為《開放軟體市集法案》 (Open App Markets Act)內容，希望透過規範讓更多第三方軟體市集也能有公平競爭機會，而非形成少數業者服務佔據市場局面。

蘋果目前在美國及全球市場都有相當高的使用市佔，其可下載App的軟體市集服務App Store，更成為使用者唯一可合法下載、購買內容的服務管道，雖然還有其他方式可在iOS裝置安裝App，但通常不是蘋果認可讓一般人下載安裝App的方式。

Google方面雖然允許使用者透過第三方軟體市集下載App，但由於本身提供的軟體市集Google Play Store在全球市場擁有最大市佔規模，因此就算使用者能在Android作業系統安裝第三方軟體市集服務，依然無法改變使用者早已習慣透過Google Play Store下載App的使用模式。

在這樣的情況下，使得許多第三方軟體市集服務難以有足夠發展空間，例如日前由美國境內36州檢察官指控裡，便以亞馬遜旗下提供使用的Amazon Appstore作為指控Google壟斷市場的「證據」，原因在於即便像亞馬遜龐大規模的業者經營軟體市集服務，在市場上也未能形成與Google Play Store服務抗衡局面。

因此提出《開放軟體市集法案》，Richard Blumenthal預期將有助於打破當前局面，並且提供保護開發者提供低價訊息，或提供更具競爭價格的權利，同時也保護使用者透過側載方式 (side loading)安裝App的權利，藉此避免軟體市集服務市場由少數業者壟斷，進而保障開發者與使用者的權益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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