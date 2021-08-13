蘋果與Corellium和解 不再追究虛擬化iPhone研究應用
日前與虛擬化技術應用公司Corellium訴訟落敗後，蘋果稍早宣布與Corellium達成和解，並且撤銷對前者的相關訴訟。
在先前提告陳述內容裡，蘋果以Corellium採用其底層程式編碼為由，認為在未獲取蘋果授權情況下對外擴散使用，已經形成實質侵權行為。同時，除了控訴Corellium在編碼內容侵權，蘋果也認為Corellium在使用圖像、操作介面等細節也有侵權事實。
但後續由佛羅里達州南區地方法院後續裁定結果中，認定Corellium本質為技術研究工具，同時僅提供少數研究人員使用，甚至協助找出iPhone產品安全漏洞，因此不認為Corellium侵害蘋果權益，甚至認為Corellium採用虛擬化技術並未構成影響iPhone銷售。
法院考量Corellium採用嚴格審核採購流程，並非像蘋果描述可輕易購買此項產品，因此採信Corellium僅供少數研究人員使用的說法，進而裁定Corellium並未構成影響蘋果銷售業務損失，判決蘋果敗訴。
不過，依照相關報導指出，法院目前已經公告表示蘋果與Corellium已經達成和解，並且由雙方代表及律師簽署具保密效力的和解協議，但雙方並未對外作任何回應。
而在法院裁定Corellium並未構成侵害蘋果權益，並且裁定蘋果敗訴後，Corellium目前也維持對外開放個人用戶訂閱使用其軟體服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪Galaxy Watch 4系列續航更久！可量測血氧、心電圖及身體組成
▪支援IPX8防水 三星最新旗艦摺疊機Z Fold3、Z Flip3亮相
▪親民價Galaxy Buds 2這兩功能 有望超越蘋果AirPods
▪不只取消耳機、充電頭…三星預告將變得「更環保」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言