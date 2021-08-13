蘋果與Corellium和解 不再追究虛擬化iPhone研究應用

日前與虛擬化技術應用公司Corellium訴訟落敗後，蘋果稍早宣布與Corellium達成和解，並且撤銷對前者的相關訴訟。

在先前提告陳述內容裡，蘋果以Corellium採用其底層程式編碼為由，認為在未獲取蘋果授權情況下對外擴散使用，已經形成實質侵權行為。同時，除了控訴Corellium在編碼內容侵權，蘋果也認為Corellium在使用圖像、操作介面等細節也有侵權事實。

但後續由佛羅里達州南區地方法院後續裁定結果中，認定Corellium本質為技術研究工具，同時僅提供少數研究人員使用，甚至協助找出iPhone產品安全漏洞，因此不認為Corellium侵害蘋果權益，甚至認為Corellium採用虛擬化技術並未構成影響iPhone銷售。

法院考量Corellium採用嚴格審核採購流程，並非像蘋果描述可輕易購買此項產品，因此採信Corellium僅供少數研究人員使用的說法，進而裁定Corellium並未構成影響蘋果銷售業務損失，判決蘋果敗訴。

不過，依照相關報導指出，法院目前已經公告表示蘋果與Corellium已經達成和解，並且由雙方代表及律師簽署具保密效力的和解協議，但雙方並未對外作任何回應。

而在法院裁定Corellium並未構成侵害蘋果權益，並且裁定蘋果敗訴後，Corellium目前也維持對外開放個人用戶訂閱使用其軟體服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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