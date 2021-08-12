三星：2025年行動裝置均以回收材料製造

三星公布行動通訊事業部永續發展願景，目標於2025年時，所有全新發表的行動裝置均使用回收材料製造，2025年達成產品包材摒棄使用一次性塑膠，對抗氣候變遷。

三星表示，已確立於2025年前，將致力達成減少環境足跡，並落實Galaxy產品從製造到廢棄減少資源消耗的初步目標。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示，人人皆有責善用創新解決方案，留給後代宜居的地球。由於Galaxy生態圈的觸角已遍布全球，三星身為具規模與影響力的品牌，須付出相對應的努力。Galaxy for the Planet是三星邁向永續未來的重要里程碑。

三星指出．於2025年前所發表的全新行動裝置產品須使用環保材料為促進循環經濟，三星積極投入創新環保材料研發，目標於2025年時，所有全新發表的行動裝置均使用回收材料製造。三星將考量不同回收材料的優點、美觀與耐用程度，組合運用於產品中。

三星也承諾於2025年達成產品包材摒棄使用一次性塑膠，因此正積極著手減少、淘汰和替換非必要的資源與材料，打造更符合環保意識的包裝。

三星日前已成功將所有智慧型手機充電器的待機功耗降至0.02W；日後將努力於2025年時降低至0.005W以下，而最終期望達成零待機功耗的終極目標。

三星並將行動裝置所創造的廢棄物製造量降至最低，以期在2025年前實現零掩埋目標。此外，也於全球推動電子廢棄物減量，包括改良產品生命週期、設計流程，以及實施Galaxy Upcycling升級再造、認證整新機（Certified Re-Newed）和手機舊換新等計畫。

三星，表示致力於規劃產品時，將產品生命週期的各項環節對環境的衝擊降至最低，包括使用高能效半導體晶片、開發永續包裝及節能技術，以及舊裝置升級再造。