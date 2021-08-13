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避免對兒少使用者造成不良影響 Google重新調整服務個資蒐集辦法

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著蘋果近期宣布針對兒童受虐等問題提出相關協助作法Google稍早也宣布在YouTube，以及YouTube Kids服務針對兒少推出新安全措施和數位健康選項。另外，Google也針對旗下服務個資蒐集辦法重新作調整，避免濫用未滿18歲兒少個資。

其中，在未來幾周內將針對未滿18歲使用者提供額外保護，將逐步將13歲至17歲的YouTube使用者的預設上傳設定調整為隱私保護等級最高選項，並且將上傳影片預設為私人影片，僅本人及指定對象才能看見內容，避免未成年使用者在未留意情況下將個人影片於網路公開，並且希望這些使用者能在充分了解情況下才將影片上傳至網路。

另外，針對未滿18歲的使用者也會預設開啟「休息片刻」及「就寢時間」等提醒功能，並且將「自動播放」功能預設為關閉，避免這些使用者過度沉溺於網路影片，但是也保留這些使用者能透過手動方式變更預設設定的選項。

至於「自動播放」功能也會加入YouTube Kids服務，但預設值為關閉，主要是方便父母透過此服務與幼兒互動時，可以透過自動播放功能讓幼兒可以持續觀看，同時日後也會加入更多家長監護功能，而此次增加的「自動播放」選項亦可透過家長監護功能鎖定。

而針對在YouTube上的商業廣告內容部分，Google也確定會從YouTube Kids移除過於商業化內容，其中包含著重產品包裝或鼓勵消費的影片，同時也會持續禁止付費商品置入廣告內容出現在YouTube Kids服務內，同時當影片創作者在個人上傳影片標示含有付費宣傳內容時，系統會針對標示「為兒童打造」內容，或受到家長監護管理的YouTube中顯示此項資訊，讓幼兒、父母清主知曉內容涉及商業行為。

Google強調接下來將會持續更新YouTube及YouTube Kids服務，並且降低影片內容對於兒少產生不良影響。

除了在YouTube所作調整，Google目前也針對搜尋、數位助理服務、地理座標資訊、Google Play Store服務與Google Workspace for Education服務的隱私政策重新做了調整，避免蒐集未滿18歲用戶族群的個人隱私，同時也在廣告政策調整個資蒐集辦法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 個資 未成年 Google

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