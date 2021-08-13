光陽針對ionex 3.0電動車推出「夜間尊榮換電」 使用者困擾可能不減反增？

在以「ionex 3.0+ 全面突破發表會」為稱的活動上，光陽宣布針對使用ionex車能網3.0服務的電動車使用者，提供全新「ionex尊榮換電」服務，只要透過手機操作，即可由專人於指定時間，攜帶滿電電池至指定地點協助使用者更換電動車電池，讓使用者隔天及可以滿電狀態使用電動車。

光陽強調此項服務為全球首創個人化專屬送電服務，藉此解決使用者在更換電動車電池的不便，並且預期能為機車產業電動化開啟下一個革命。

此項服務將以單次新台幣50元預約使用，每月收費上限為新台幣499元，並且以全年無休形式由專人提供服務，標榜利用夜間時間協助使用者更換電動車電池，讓使用者能節省前往換電站更換電池的時間，同時也不會因為換電需求改變原本行程，更不會因為忘記更換電池，導致隔天無法順利使用電動車。

不過，雖然標榜可在指定定時間內，由專人攜帶滿電電池到電動車停放位置，協助使用者更換電動車電池，使用者本人並不需要在場即可交換電池，但如果碰到使用者居住地方為社區大樓等住宅形式，勢必要將電動車停放在戶外，以利專人更換電池，但如此一來可能就會讓車輛在夜間面臨風吹雨林，以及隔天日曬等問題，甚至也有可能面臨遭竊，或是難以找到合適停放位置等問題。

另一方面，即便光陽強調避免爭議，建議使用者預約此服務時，避免將貴重物品放置在車廂內，但以對應ionex車能網3.0換電系統的電動車設計來看，其實是需要開啟車廂才能進行換電，若能透過專人在夜間協助更換電池，或許也會帶來另外的使用安全問題。

此外，雖然強調可協助使用者減少前往換電站的麻煩，但是透過專人協助換電過程中，是否也會在運輸電池前往各地更換電池過程中產生更多碳排放量，似乎會與原本擁抱綠能方向相違。

但如果從緊急電力救援角度來看，此項服務其實還是不錯的解決方案，畢竟有時候即便到了換電站也不見得能換到有足夠電量電池，而有時候確實也會因為回家前忘記換電，導致隔天要使用電動車時才發現電力不足，甚至若是在電動車騎乘過程發生電力不足情況，亦可透過此項服務作為緊急電力補充使用的話，其實也是相當方便。

只是在一般使用情況下，此項服務是否足以稱為創新，似乎仍有待商榷。

目前「ionex尊榮換電」服務將在今年8月底於台灣啟用，初期會先以台北、高雄等六都範圍提供服務，並且先提供夜間訂閱服務，ionex車能網3.0使用者必須先到ionex專賣店完成申請，並且完成安裝免費專屬座墊開關 (方便專人服務時開啟車廂)即可使用。

而夜間訂閱服務將以單次新台幣50元、每月最高收費上限為新台幣499元，預計在今年底前試營運，所有i-One、S6、S7、S7R等ionex車能網3.0對應電動車使用者，在期間內都能免費享受「ionex尊榮換電」 服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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