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聯發科揭曉天璣920、天璣810處理器 應用產品將於今年第三季亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣布推出天璣900處理器後，聯發科接續揭曉天璣920及天璣810兩款處理器，並且透露應用這兩款處理器的終端裝置將在今年第三季陸續上市。

兩款處理器均採用台積電6nm FinFET製程打造，並且均對應5G連網功能，其中天璣920相比先前推出的天璣900採升頻設計，對應運作時脈為2.5GHz的Arm Cortex-A78 CPU，在遊戲運算效能約可提升9%，並且支援4K HDR顯示輸出，而天璣810則以運作時脈為2.4GHz的Arm Cortex-A76 CPU，搭配ArcSoft (虹軟科技)旗下AI-Color技術中，將對應更好的低光源降噪效果。

硬體特性部分，天璣920搭載旗艦級HDR ISP與硬體等級4K HDR攝錄引擎，支援最高1億800萬畫素、四組鏡頭組合，另外也支援LPDDR5記憶體和UFS 3.1快閃記憶體，並且支援5G雙卡雙待、雙卡VoNR通話服務、5G雙載波聚合、2x2 MIMO Wi-Fi 6、藍牙5.2和多頻GNSS，同時也支援聯發科5G UltraSave省電技術與HyperEngine 3.0遊戲引擎設計。

至於天璣810則支援120Hz畫面更新率與Full HD+顯示，另外也支援先進的降噪技術 (MFNR和MCTF)，可在低光源環境下對應更好的顯示效果，支持高達6400萬畫素鏡頭，另外支援HyperEngine 2.0遊戲引擎，可透過網路引擎及智慧負載調控引擎的資源調配，藉此對應沉浸遊戲體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

天璣處理器 聯發科

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