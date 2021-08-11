realme GT大師系列 將引進空氣清淨機、掃拖機器人等新品

針對近期宣布成為全球銷量最快達1億台的智慧手機品牌，同時也在台灣市場搶進銷量前5名，realme台灣市場商務長鍾湘偉在稍早座談活動透露，日前已經在中國市場推出的realme GT大師系列確定會引進台灣，同時也說明接下來在台灣發展佈局將會持續加速，未來也會陸續引進諸如空氣清淨機、掃拖機器人等物聯網產品豐富產品線，並且結合線上、線下通路讓realme品牌能接觸更多消費族群。

鍾湘偉表示，realme品牌從2018年創立，至今累積在全球銷售超過1億台手機銷量，更計畫在明年加速實現另一個1億台銷售目標，未來預期將會以更快腳步推進市場佈局，同時在台灣地區也會調整既有產品引進速度。

例如日前已經在中國市場推出的realme GT大師系列，最快會在未來一個月左右時間引進台灣市場，同時在物聯網產品部分除了既有耳機、行動電源、智慧手錶、電視等產品，接下來也確定會引進空氣清淨機、掃拖機器人等項目，藉此擴展realme在台灣地區銷售品項，並且計畫讓更多消費族群可以認識realme品牌。

不過，日前realme確定會推出的平板、筆電等產品，現階段則不是台灣團隊考慮引進產品，將以目前手機、物聯網為主的產品銷售作為發展主軸。

在台灣市場中，目前realme主要消費族群集中在17歲至25歲之間，因此未來市場策略也依然會鎖定年輕用戶族群，藉此呼應realme本身仍是僅創立三年左右的年輕品牌，卻能在短時間內累積銷售超過1億台手機銷量規模。

同時，除了延續過去以線上為主的銷售模式，realme接下來也會持續佈局線下通路市場，其中包含與更多商場合作品牌店面，以及著重與線上通路平台合作，藉此讓更多消費者接觸realme品牌產品，甚至也會考慮透過實體店面讓更多消費者能實際體驗產品後消費。

另外，針對日前展示的MagDart磁吸無線充電產品，realme也會以最快速度引進台灣市場，但主要還是依照全球市場實際推行時間而定，目前預計會是在2022年推出正式市售產品，同時也強調會符合各地區市場安全使用規範設計。

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