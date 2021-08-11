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小米首款仿生四足機器人 CyberDog亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

在越來越多中國業者進軍仿生機器人市場後，小米也宣布將推出旗下首款仿生四足機器人CyberDog。

依照小米說明，CyberDog匯集小米內部工程師文化與創新精神，前後整合小米過去11年以來技術發展，其中採用小米自行研發高性能伺服馬達，搭配環境視覺感知與人工智慧語音互動，可對應豐富仿生動作與姿態，並且能與人自然互動。

其中採用NVIDIA Jetson Xavier NX平台作為運算大腦，高性能伺服馬達則可對應32N·m最大輸出扭矩、220rpm最大轉速，以及3.2m/s最大速度表現，並且透過內建包含觸控感測元件、鏡頭、超音波感測器、GPS定位模組等11組高精度感測元件進行環境視覺識別感知，支援自主識別跟隨、SLAM建圖與自動導航、避障，以及透過人臉識別認知使用者。

互動方式則包含透過聲控、遙控器、手機連動等方式，其中語音互動部分可透過「鐵蛋鐵蛋」喚醒詞向CyberDog下達指令，並且以小愛同學技術為基礎對應8大互動場景、支援超過72種互動類別，以及能與超過3000款裝置連動。

而CyberDog則支援3組USB-C、HDMI連接埠，可外接探照燈、全景相機、運動相機、雷射雷達等擴充配件，本身則支援生活防水，藉此對應多元應用場景。

小米計畫將CyberDog對外開源，並且將限量開放1000組工程探索版讓米粉、極客收藏，並且協助構思更多CyberDog應用可能性，預計將以人民幣9999元價格提供。此外，小米也希望能以此打造訪生四族機器人開發平台，藉此推動機器人應用發展，並且將設立小米機器人實驗室，計畫與更多工程人員探索機器人發展未來。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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