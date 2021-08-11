快訊

岳母打完疫苗過逝「在家沒了呼吸心跳」 九把刀全家淚崩解剖求答案

紐約州長古莫辭職風暴：美國名門小霸王的「自爆鹹豬手」

證明影像技術夠擬真 NVIDIA：GTC 2021演講的執行長是全程渲染產生

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次線上形式舉辦的SIGGRAPH 2021活動中，NVIDIA不僅宣布多項研究項目將成為正式可用技術，讓更多人能以此打造更真實且自然光影場景，或是用於更擬真的物理模擬分析研究，更宣布針對影像創作及專業設計等需求打造全新專業繪圖卡NVIDIA RTX A2000。此外，為了進一步說服市場相信其技術足夠擬真，更揭曉今年GTC 2021期間，眾人所見在廚房進行演講的執行長黃仁勳，其實是全程以渲染方式呈現，並非黃仁勳本人。

在此次說明中，NVIDIA過去以研究項目投入發展的影像技術，在此次SIGGRAPH 2021活動期間宣布將會成為正式工具資源，讓創作者、研究人員能用旗下創作內容或研究項目，其中包含導入人工智慧技術應用的自然光線快取技術，藉此協助打造更擬真光影表現的自然場景，同時也會透過指引光線路徑方式，讓諸如隧道出口處的暗影表現更有光線層次，而不會僅以死板暗影呈現。

另一方面，NVIDIA也持續強化Omniverse協作平台技術，除了上述提及的指引光線路徑工具，更包含可讓氣體等材質模擬容積可視化更逼真，以及日前公布可讓光線追跡反射更加真實的RTXDI (RTX Direct Illumination)直接光照技術、自動提高影像細節、更自然貼合材質與藉由人工智慧驅動數位人像建置技術。

讓Omniverse協作平台擴大應用

而為了進一步讓Omniverse協作平台可以創造更擬真場景，NVIDIA更宣布可使用對應即時光影追跡技術的貼圖材質，以及藉由支援即時光影追跡技術的即時渲染工具創作擬真數位人物，同時先前提出能直接以平面圖像訓練渲染3D影像的GANverse3D技術，目前也已經可以在Omniverse協作平台使用。

此外，NVIDIA也宣布與Adobe攜手合作，將更多3D物理材質帶到Omniverse協作平台，同時也能更直接透過Adobe工具編輯材質內容，並且套用在Omniverse協作平台進行創作，藉此加快工作流程。針對Omniverse協作平台擴展部分，更宣布允許開發者在Omniverse協作平台開發工具打造微服務，讓Omniverse協作平台能有更多員發展。

針對影像創作及專業設計等需求，NVIDIA也宣布打造全新專業繪圖卡NVIDIA RTX A2000，藉此延續今年在GTC 2021期間針對桌上型工作站推出的RTX A4000與RTX A5000使用需求。至於在行動工作站部分，NVIDIA則是已經宣布推出RTX A2000、RTX A3000、RTX A4000與RTX A5000行動版GPU。

攜手蘋果、皮克斯推廣USD通用場景描述技術

同時，NVIDIA也宣布與蘋果、皮克斯合作USD通用場景描述技術，其中透過NVIDIA技術資源可以將更多真實物理材質模擬效果帶到USD創作內容，同時Omniverse協作平台也能導入更多以USD格式創作內容，藉此更容易讓使用者建構擬真數位世界，同時也能協助推動USD通用場景描述技術應用普及化。

全程渲染產生的執行長

至於，為了證明目前在影像技術的擬真效果，NVIDIA更在此次宣布今年透過線上形式舉辦的GTC 2021活動中，由NVIDIA執行長黃仁勳於自家廚房內主持的主題演講內容，實際上是全程以數位渲染方式產生，NVIDIA這個藏了多個月的伏筆，凸顯當前影像技術逼真程度已經進步到令人訝異階段。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

Cloudera藉NVIDIA GPU加速解決方案 處理每日大幅增長的龐大數據量

NVIDIA Inception培育計畫 已成為全球最大人工智慧新創產業生態之一

睽違20年 絕大部分資產曾被NVIDIA收購的3dfx Interactive將捲土重來

AMD Radeon RX6600 XT顯示卡售價曝光 劍指NVIDIA GeForce RTX 3060

相關新聞

realme GT大師系列 將引進空氣清淨機、掃拖機器人等新品

針對近期宣布成為全球銷量最快達1億台的智慧手機品牌，同時也在台灣市場搶進銷量前5名，realme台灣市場商務長鍾湘偉在稍早座談活動透露，日前已經在中國市場推出的realme GT大師系列確定會引進台灣，同時也說明接下來在台灣發展佈局將會持續加速，未來也會陸續引進諸如空氣清淨機、掃拖機器人等物聯網產品豐富產品線，並且結合線上、線下通路讓realme品牌能接觸更多消費族群。

小米首款仿生四足機器人 CyberDog亮相

在越來越多中國業者進軍仿生機器人市場後，小米也宣布將推出旗下首款仿生四足機器人CyberDog。

證明影像技術夠擬真 NVIDIA：GTC 2021演講的執行長是全程渲染產生

在此次線上形式舉辦的SIGGRAPH 2021活動中，NVIDIA不僅宣布多項研究項目將成為正式可用技術，讓更多人能以此打造更真實且自然光影場景，或是用於更擬真的物理模擬分析研究，更宣布針對影像創作及專業設計等需求打造全新專業繪圖卡NVIDIA RTX A2000。此外，為了進一步說服市場相信其技術足夠擬真，更揭曉今年GTC 2021期間，眾人所見在廚房進行演講的執行長黃仁勳，其實是全程以渲染方式呈現，並非黃仁勳本人。

換上新商標的Yelp 透過介面更新協助餐廳業者在後疫情時代順利經營

2004年於美國舊金山創立的在地資訊推薦服務Yelp，在去年新型冠狀病毒疫情爆發時，曾透過更新讓餐廳透過其服務告知消費者在疫情期間的營運方式。而在稍早更新中，Yelp則是新增兩種分類標籤，分別為要求上門光顧的消費者必須出示證明已經接種疫苗，以及說明餐廳所有員工都已經施打疫苗，藉此確保後疫情時代中的餐飲服務營運健康安全。

消息指稱中國政府將嚴格規範境內行動裝置使用無線充電功率 不得超過50W

中國工信部今年2月中旬提出《無線充電 (電力傳輸)設備無線電管理暫行規定 (徵求意見稿)》，其中顯示將從明年1月1日開始規範所有在中國境內生產，或是進口至中國境內銷售，並且對應行動裝置使用的無線充電設備，額定傳輸功率均不得超過50W。而在意見徵集截至今年3月19日結束後，消息指稱中國政府將以50W功率作為標準，要求境內業者生產或進口對應行動裝置使用的無線充電設備，均不得超過此功率規範。

從華為體系拆分是為了避險 美國眾議院議員呼籲將榮耀也納入技術出口禁止名單

路透新聞報導指稱，美國眾議院議員以華為藉由拆分榮耀為由，藉此躲避美國政府技術出口禁令限制，因此希望美國商務部能將榮耀也列入禁止出口名單內。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。