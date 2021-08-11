證明影像技術夠擬真 NVIDIA：GTC 2021演講的執行長是全程渲染產生

在此次線上形式舉辦的SIGGRAPH 2021活動中，NVIDIA不僅宣布多項研究項目將成為正式可用技術，讓更多人能以此打造更真實且自然光影場景，或是用於更擬真的物理模擬分析研究，更宣布針對影像創作及專業設計等需求打造全新專業繪圖卡NVIDIA RTX A2000。此外，為了進一步說服市場相信其技術足夠擬真，更揭曉今年GTC 2021期間，眾人所見在廚房進行演講的執行長黃仁勳，其實是全程以渲染方式呈現，並非黃仁勳本人。

在此次說明中，NVIDIA過去以研究項目投入發展的影像技術，在此次SIGGRAPH 2021活動期間宣布將會成為正式工具資源，讓創作者、研究人員能用旗下創作內容或研究項目，其中包含導入人工智慧技術應用的自然光線快取技術，藉此協助打造更擬真光影表現的自然場景，同時也會透過指引光線路徑方式，讓諸如隧道出口處的暗影表現更有光線層次，而不會僅以死板暗影呈現。

另一方面，NVIDIA也持續強化Omniverse協作平台技術，除了上述提及的指引光線路徑工具，更包含可讓氣體等材質模擬容積可視化更逼真，以及日前公布可讓光線追跡反射更加真實的RTXDI (RTX Direct Illumination)直接光照技術、自動提高影像細節、更自然貼合材質與藉由人工智慧驅動數位人像建置技術。

讓Omniverse協作平台擴大應用

而為了進一步讓Omniverse協作平台可以創造更擬真場景，NVIDIA更宣布可使用對應即時光影追跡技術的貼圖材質，以及藉由支援即時光影追跡技術的即時渲染工具創作擬真數位人物，同時先前提出能直接以平面圖像訓練渲染3D影像的GANverse3D技術，目前也已經可以在Omniverse協作平台使用。

此外，NVIDIA也宣布與Adobe攜手合作，將更多3D物理材質帶到Omniverse協作平台，同時也能更直接透過Adobe工具編輯材質內容，並且套用在Omniverse協作平台進行創作，藉此加快工作流程。針對Omniverse協作平台擴展部分，更宣布允許開發者在Omniverse協作平台開發工具打造微服務，讓Omniverse協作平台能有更多員發展。

針對影像創作及專業設計等需求，NVIDIA也宣布打造全新專業繪圖卡NVIDIA RTX A2000，藉此延續今年在GTC 2021期間針對桌上型工作站推出的RTX A4000與RTX A5000使用需求。至於在行動工作站部分，NVIDIA則是已經宣布推出RTX A2000、RTX A3000、RTX A4000與RTX A5000行動版GPU。

攜手蘋果、皮克斯推廣USD通用場景描述技術

同時，NVIDIA也宣布與蘋果、皮克斯合作USD通用場景描述技術，其中透過NVIDIA技術資源可以將更多真實物理材質模擬效果帶到USD創作內容，同時Omniverse協作平台也能導入更多以USD格式創作內容，藉此更容易讓使用者建構擬真數位世界，同時也能協助推動USD通用場景描述技術應用普及化。

全程渲染產生的執行長

至於，為了證明目前在影像技術的擬真效果，NVIDIA更在此次宣布今年透過線上形式舉辦的GTC 2021活動中，由NVIDIA執行長黃仁勳於自家廚房內主持的主題演講內容，實際上是全程以數位渲染方式產生，NVIDIA這個藏了多個月的伏筆，凸顯當前影像技術逼真程度已經進步到令人訝異階段。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》