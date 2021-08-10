Sony申請註冊「Lytia」商標 可能用於手機拍攝效果提升或全新數位助理服務

Sony近期在歐洲知識產權局 (EUIPO)遞交申請名為「Lytia」的名稱商標，其中更說明將應用在智慧型手機、半導體、數位助理服務等領域，但未透露其具體應用細節。

而從相關消息指稱，此項名稱商標可能會應用在智慧型手機的影像處理技術，藉此讓Xperia系列手機拍攝功能可額外提升。

至於從商標應用範圍也包含數位助理服務，同時也考量「Lytia」其實也是人名的話，或許也可能代表Sony計畫打造自有數位助理服務，如同三星過去也打造自有數位助理服務Bixby。只是即便三星在全球市場擁有龐大市佔，其Bixby數位助理服務依然未有普及使用情況，Sony若以「Lytia」名稱打造數位助理服務，或許也不會僅局現在智慧型手機，可能會橫跨不同產品線應用場景，藉此增加使用範圍。

另外也有看法猜測「Lytia」可能會應用在Sony客製化處理器，但可能不會像Google與三星合作打造的「Tensor」處理器，有可能借助Sony過去在影像技術發展經驗，藉由獨立晶片方式加強手機上的影像演算效果，藉此讓Xperia系列手機能在相機拍攝有更大突破優勢。

目前Sony方面並未針對「Lytia」透露任何說法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》