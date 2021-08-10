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Google計畫在加州聖荷西新建工作園區 用於硬體產品研發

聯合新聞網 / 楊又肇

依照CNBC電視台報導指稱，Google計畫在加州聖荷西北邊土地建造另一個工作園區，預計用於研發硬體產品。

報導指出，新建造工作園區將以「Midpoint」 (中點)為稱，主要負責硬體研發項目，預計包含5座辦公大樓，同時大樓之間將會透過天橋彼此連接。而從相關消息指出，此工作園區負責硬體項目將與NEST系列產品有關。

在此之前，Google主要營收依然來自廣告業務，雖然過去幾年已經大舉進駐硬體市場，但相比廣告、雲端、搜尋等業務，透過硬體產品獲得營收比重其實不高，但Google硬體項目負責人Rick Osterloh在先前說法表示希望持續擴展硬體業務，透過硬體讓更多人使用Google服務。

除了在加州擴大硬體研發基地，Google目前也在台灣地區選擇新北市板橋區設置工作園區，同樣著重硬體產品研發，並且設置硬體實驗室，讓工作人員可以就近測試硬體產品是否符合設計預期，成為目前美國境外最大硬體研發基地。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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