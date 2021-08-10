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iKala跨入10週年 預期從現有「AI」驅動轉為「IA」發展動能

聯合新聞網 / 楊又肇

從2011年初期以線上卡拉OK平台服務運作，並且推出推出線上直播服務平台LIVEhouse.in，後續更在2018年轉型為數位行銷整合平台，iKala (愛卡拉)今日 (8/9)宣布迎接創立10週年之外，更預估2021年營收預估將超過新台幣10億元，同時也宣布接下來將著重佈局社群電商新零售，更計畫建置商業智慧、多雲基礎設施，未來更計畫推動台灣高年級人工智慧創新，並且結合在地產業進行數位轉型。而iKala創辦人暨執行長程世嘉更預期未來將從現有「AI」 (artificial intelligence,人工智慧)成為「IA」 (intelligent assistant,智慧輔助)發展。

從早期數位內容服務轉型B2B數據行銷平台

依照iKala說明，從2015年開始佈局轉型B2B經營模式，單季營收成長幅度達78倍率，同時也讓整體營收從原本的新台幣2000萬元增加至新台幣6億元以上，成長幅度達3179%，同時研發投資比例也從原本的12.6%增加至44%，前後增加約3.4倍，同時目前更積極投入電商整合行銷市場，藉此擴展第二成長曲線，並且結合原本以數據為導向的應用發展加速成長。

iKala從早期15人團隊規模，至今已經成長至超過150人規模公司，同時經營市場從台灣延伸至菲律賓、泰國、越南、新加坡，未來也計畫延伸到更多國家市場。

▲iKala創辦人暨執行長程世嘉
▲iKala創辦人暨執行長程世嘉

透過電商銜接數位行銷最後一哩，推動銀髮產業創新轉型

而從過去藉由數據方式協助業者進行數位化行銷，後續更在東南亞市場推行Shoplus服務，讓使用者能串接在地社群、電商平台，讓賣家能更直接接觸消費族群，並且能透過獲取最貼近真實的數據進行數位化行銷，藉此達成數位轉型效益。

另外，iKala也在日前將Shoplus服務帶回台灣市場，並且計畫擴大推動台灣高年級人工智慧創新，並且結合在地產業進行數位轉型，其中包含協助在台灣等地區爆紅的「萬秀的洗衣店」，以及在YouTube上分享養狗心得的《老人與狗》頻道，甚至是台灣最早製作蘋果麵包的退伍老兵劉哲基也成為iKala數位行銷合作對象，希望藉此協助更多台灣在地應該被更多人知道的青銀創業，能再次以數位化包裝方式創造全新發展機會。

依照iKala說明，在透過銀髮輔導外部單位合作下，目前已經累積協助超過60名銀髮長者，同時規劃投入新台幣1000萬元資金協助台灣在地超過3000家在地特色小農、商家轉型社群電商發展，並且建立超過200名銀髮創作者生態圈，預計未來3年內將會成立基金會，持續投入以人工智慧驅動社會承諾，更計畫以人為本理念進行永續經營。

數據取用方式改變將帶動全新發展機會

程世嘉表示，目前在蘋果、Google均改變傳統數據紀錄、取用方式情況下，確實數據取用已經變得比以往更難，但也意味日後數據取用將可在不危及使用者隱私情況下，能夠協助廣告主針對特定消費族群投放精準廣告，而iKala也計畫藉由結合社群電商方式，讓賣家可以掌握電商銷售的最後一哩數據，將更有利於日後數位化行銷，藉此讓產品、內容能向更多正確使用族群宣傳。

同時，程世嘉也認為未來不僅會以「AI」加速更多技術應用發展，未來更將成為以「IA」驅動的智慧成長模式為趨勢，因此iKala從過去以數位內容出發，後續轉型為以數據應用發展模式，自始至終並未改變公司名稱的原因，其實也是希望保留「AI」及「IA」元素。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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