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台中太平半夜火警連燒4戶 居民驚醒逃生

食藥署搶打、超打名單曝光 接種率高達169%

換上新商標的Yelp 透過介面更新協助餐廳業者在後疫情時代順利經營

聯合新聞網 / 楊又肇

2004年於美國舊金山創立的在地資訊推薦服務Yelp，在去年新型冠狀病毒疫情爆發時，曾透過更新讓餐廳透過其服務告知消費者在疫情期間的營運方式。而在稍早更新中，Yelp則是新增兩種分類標籤，分別為要求上門光顧的消費者必須出示證明已經接種疫苗，以及說明餐廳所有員工都已經施打疫苗，藉此確保後疫情時代中的餐飲服務營運健康安全。

透過這樣的更新，消費者在實際前往餐廳消費時，即可透過Yelp服務事先知曉餐廳是否需要出示疫苗施打證明才能入內用餐，或是餐廳內的工作人員是否都已經接受施打疫苗，藉此讓消費者更容易選擇能安心用餐地點，無須像過去一年多以來需要對鄰近人員提心吊膽。

不過，此項針對餐廳經營者所提供分類並非強制選項，而是交由餐廳經營者自行決定是否勾選。而除了可選擇勾選顯示必須出示之打疫苗證明，或是公告店內所有工作人員均已接受施打疫苗，餐廳經營者還可以選擇顯示所有工作人員均配戴口罩，以及要求入內必須配戴口罩等選項。

而針對疫情爆發以來，店家面臨大量跟疫情相關，或是跟疫苗話題相關內容，甚至可能也收到大量充滿仇恨、歧視或謾罵等非理性評論內容，Yelp也強調目前會透過其監控機制檢查不正常洗版行為，或是形成違反使用估範情況，並且從去年3月至今已經累積移除超過8000個違反規範評論，藉此維護服務品質，同時確保店家透過Yelp服務宣傳，以及消費者正常使用服務權益。

另一方面，Yelp近期也宣布更換全新品牌標誌，相比過往標誌設計採用更趨於圓形的字體，並且移除原本商標的外部框線，同時也一併調整旗下App使用圖示，藉此象徵帶動全新發展氣息，希望藉此繼續銜接在地店家與消費者促成更多商機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫苗 疫情

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