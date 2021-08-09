從華為體系拆分是為了避險 美國眾議院議員呼籲將榮耀也納入技術出口禁止名單

路透新聞報導指稱，美國眾議院議員以華為藉由拆分榮耀為由，藉此躲避美國政府技術出口禁令限制，因此希望美國商務部能將榮耀也列入禁止出口名單內。

而美國商務部方面則回應表示，將會持續審查現有資料，藉此確認是否在禁止出口名單加入額外限制對象。

目前華為主要受到美國技術出口禁令影響，不僅無法透過使用美國境內業者技術資源生產產品，在去年更新版本中更增加即使合作夥伴並非美國境內業者，只要使用美國境內技術資源就無法向華為等受到技術出口禁令限制業者提供產品。

在美國技術出口禁令中，美國政府更直接限制華為不得使用美國境內技術提供5G網路相關資源，因此也讓華為今年難以推行5G連網手機，即便今年依然可由Qualcomm提供處理器，卻僅能提供4G LTE連網版本，因此明顯讓華為受到不少發展限制。

去年將榮耀從華為體系拆分獨立，加上不少主管直接從華為體系移轉至獨立後的榮耀，雖然強調榮耀之後不再與華為有任何關聯，同時華為也不再持有任何榮耀股權，但市場仍有不少看法認為此舉是為了確保華為手機在中國境內發展規模，而榮耀日前也公布數十款可更新使用華為鴻蒙作業系統的手機產品，顯示雙方仍有一定互動往來關係。

至於從華為體系拆分後，榮耀除了揭曉V40系列、中階手機Play 5系列，以及主打機種榮耀50系列，同時也宣布進軍國際市場，並且標榜能完整使用Google GMS服務，另外也預告將以Qualcomm新款高階旗艦處理器推出全新旗艦手機Magic 3，預計在8月12日揭曉。

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